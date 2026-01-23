हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली-यूपी में बरसे बादल, 9 राज्यों में आ रही 'आफत', कहां पड़ेंगे ओले? जानें ताजा चेतावनी

दिल्ली-यूपी में बरसे बादल, 9 राज्यों में आ रही 'आफत', कहां पड़ेंगे ओले? जानें ताजा चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना जताई है. उत्तर भारत में यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 23 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद अब फिर से मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना है. इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी. पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा उत्तर भारत के 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. 

आंधी-बारिश की चेतावनी
यूपी में बसंत पंचमी की शुरुआत बादलों के बरसने के साथ हुई. IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तूफान और भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक आज 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी होगी. 

दिल्ली का मौसम
आज शुक्रवार (23 जनवरी) की दिल्ली में सुबह बारिश के साथ हुई. IMD के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.

यूपी में कहां-कहां बारिश 
उत्तर प्रदेश में मौसम बदल चुका है. अब सुबह-शाम ही ठंड रह गई है और कोहरा भी कम हो रहा है. दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और दिन में धूप निकल रही है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 45 जिलों में आंधी, बिजली गिरने का पूर्वानुमान है और 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ से कानपुर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा. बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं में बारिश के साथ ही ओले गिरने की संभावना जताई गई है. कई जगहों पर आकाश से बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा-गाजियाबाद में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का दौर शुरू हो सकता है. मौसम विभाग ने गाजियाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज गाजियाबाद और आस-पास के इलाकों में मौसम सबसे ज्यादा खराब रहने की संभावना है. इस दौरान शहर में बिजली कड़कने के साथ ही बारिश हो सकती है. 

बिहार का मौसम
यूपी से सटे बिहार में अगले 48 घंटे तक किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. ज्यादातर शहरों में घने कोहरे से निजात मिलेगी. राजधानी पटना के अलावा गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में शीतलहर से राहत मिलेगी. 

Published at : 23 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Weather IMD UP Rain Rajasthan DELHI BIHAR
