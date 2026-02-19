बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल

पिछले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले हिस्सों पर बर्फबारी एवं बारिश होने से मौसम काफी खराब रहा है. आज गुरुवार (19 फरवरी) को उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना बताई गई है.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट आई और अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जिससे दिन में मौसम सुहावना हो गया. IMD ने गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में आज सुबह हल्की ठंड और नमी के कारण धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा और अच्छी धूप निकलेगी. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद अब मौसम स्थिर होता दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. दिल्ली से सटे नोएडा में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री तक जा सकता है. सुबह के समय हल्की धुंध के कारण विजिबिलिटी 2 से 3 किलोमीटर तक सीमित रह सकती है. दिन में मौसम साफ रहेगा लेकिन 20-30 प्रतिशत हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. वहीं दूसरी ओर AQI 150 से 200 के बीच रहने का अनुमान है जो मध्यम से खराब श्रेणी में आता है.

लखनऊ में अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री के आसपास रहेगा. बारिश की संभावना बेहद कम है और दिन भर धूप खिली रहने का अनुमान है. प्रयागराज में भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है.

कहां-कहां हो सकती है बारिश

IMD के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. अगले दो दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर बना रहेगा. मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है.

बिहार में कैसा है मौसम

बिहार के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से मौसम स्थिर बना हुआ है. अधिकतम तापमान लगातार 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि सुबह और देर शाम हल्की ठंड का अहसास हो रहा है. दिन में गर्मी का एहसास और रात में हल्की ठंड हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी महीने में अक्सर ऐसा ही होता है. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रहने और हवा की दिशा में बड़े बदलाव न होने के कारण तापमान स्थिर बना हुआ है. अगले 3-4 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन हल्की हवाएं चल सकती हैं. फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं.

