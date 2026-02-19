हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल

Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल

Weather Update: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश से मौसम काफी खराब है. आज यूपी के अलावा दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

पिछले 24 घंटे के दौरान कई राज्यों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले हिस्सों पर बर्फबारी एवं बारिश होने से मौसम काफी खराब रहा है. आज गुरुवार (19 फरवरी) को उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना बताई गई है. 

दिल्ली का मौसम
दिल्ली के कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट आई और अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जिससे दिन में मौसम सुहावना हो गया. IMD ने गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में आज सुबह हल्की ठंड और नमी के कारण धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा और अच्छी धूप निकलेगी. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद अब मौसम स्थिर होता दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. दिल्ली से सटे नोएडा में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री तक जा सकता है. सुबह के समय हल्की धुंध के कारण विजिबिलिटी 2 से 3 किलोमीटर तक सीमित रह सकती है. दिन में मौसम साफ रहेगा लेकिन 20-30 प्रतिशत हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. वहीं दूसरी ओर AQI 150 से 200 के बीच रहने का अनुमान है जो मध्यम से खराब श्रेणी में आता है.

लखनऊ में अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री के आसपास रहेगा. बारिश की संभावना बेहद कम है और दिन भर धूप खिली रहने का अनुमान है. प्रयागराज में भी मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है. 

कहां-कहां हो सकती है बारिश
IMD के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. अगले दो दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर बना रहेगा. मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है.

बिहार में कैसा है मौसम
बिहार के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से मौसम स्थिर बना हुआ है. अधिकतम तापमान लगातार 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि सुबह और देर शाम हल्की ठंड का अहसास हो रहा है. दिन में गर्मी का एहसास और रात में हल्की ठंड हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी महीने में अक्सर ऐसा ही होता है. पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रहने और हवा की दिशा में बड़े बदलाव न होने के कारण तापमान स्थिर बना हुआ है. अगले 3-4 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा लेकिन हल्की हवाएं चल सकती हैं. फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं. 

ये भी पढ़ें

भारत में चांद नजर आने के बाद PM मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, पढ़ें देश के नाम क्या दिया संदेश

Published at : 19 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Weather IMD UP Rain DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
इंडिया
भारत में चांद नजर आने के बाद PM मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, पढ़ें देश के नाम क्या दिया संदेश
भारत में चांद नजर आने के बाद PM मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, पढ़ें देश के नाम क्या दिया संदेश
इंडिया
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 20 से ज्यादा देशों के नेता करेंगे शिरकत, जानें क्या-क्या होगा खास?
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 20 से ज्यादा देशों के नेता करेंगे शिरकत
इंडिया
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां-कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां-कहां बरसेंगे बादल
राजस्थान
Jaipur Accident: जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
जयपुर में भीषण सड़क हादसा, केमिकल टैंकर और ट्रक की हुई टक्कर, हाईवे पर लंबा जाम
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget