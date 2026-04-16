हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?

Weather Forecast: भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?

Heat Wave Alert: आधे से ज्यादा देश में तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने लगा है. IMD ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश और नॉर्थ इंडिया में लू को लेकर अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. आधे से ज्यादा देश में तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास पहुंच सकता है. अगले 48 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में निम्न दबाव क्षेत्र के बने रहने से मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है. 

नॉर्थ ईस्ट के लिए अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड और ओड़िशा और मेघालय के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा. इसी बीच पहाड़ों पर आज गुरुवार (16 अप्रैल) से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिक दिखाई देगा. समूचे उत्तर भारत में तापमान में बढ़ने से यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में गर्मी परेशान कर सकती हैं. एवं कहीं-कहीं लू की स्थितियां बनती दिख रही हैं. 

दिल्ली में कब होगी बारिश
राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा. अगले 5 दिन तक अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. 19 अप्रैल से बादलों की गरज-चमक के साथ पूरे एनसीआर में हल्की आंधी और बारिश की संभावना है. 

यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है. रोजाना न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है. दिन में तेज पछुआ गर्म हवाएं बहने से लू की स्थिति बनने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचते ही हीटवेव का अलर्ट घोषित किया जाएगा. 

यूपी के बुंदेलखंड के बांदा में हीटवेव का अलर्ट जारी है, जहां तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है. आने वाले दिनों में और पारा चढ़ने की संभावना है. लोगों को लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर से निकलते समय सतर्क रहने को कहा गया है. बिहार में अगले सप्ताह से लू की गतिविधियां तेज होने की आशंका हैं.

तपने लगा राजस्थान
राजस्थान में खासकर गुजरात और बॉर्डर एरिया के जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है. बाड़मेर 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर है तो कोटा में भी पारा 41 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. 19 अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों पर आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

ये भी पढ़ें

यौन उत्पीड़न, बलात्कार और धर्म परिवर्तन..., TCS नासिक केस में HR निदा खान फरार, अब तक क्या-क्या हुआ?

Published at : 16 Apr 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Weather IMD UP Heat Wave DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?
भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?
इंडिया
महिला आरक्षण पर साथ, परिसीमन के प्रावधानों के खिलाफ वोट करेगा विपक्ष, लोकसभा में आज होगी बहस
महिला आरक्षण पर साथ, परिसीमन के प्रावधानों के खिलाफ वोट करेगा विपक्ष, लोकसभा में आज होगी बहस
इंडिया
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
इंडिया
राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह
राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह
राम की नगरी अयोध्या क्यों पहुंचे कांग्रेस के विधायक, कैबिनेट विस्तार से पहले ये है बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण: मौलाना रजवी ने की PM मोदी की तारीफ, मुस्लिम महिलाओं को दे डाली ऐसी सलाह
महिला आरक्षण: मौलाना रजवी ने की PM मोदी की तारीफ, मुस्लिम महिलाओं को दे डाली ऐसी सलाह
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
बिहार
सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
सम्राट चौधरी के CM बनने पर खेसारी लाल यादव ने कर दी ये 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
ट्रेंडिंग
बिल्ले ने कर दिया कांड, पड़ोस की बिल्ली को बनाया मां और पुलिस तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
बिल्ले ने कर दिया कांड, पड़ोस की बिल्ली को बनाया मां और पुलिस तक पहुंच गया मामला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget