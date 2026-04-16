देशभर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. आधे से ज्यादा देश में तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास पहुंच सकता है. अगले 48 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में निम्न दबाव क्षेत्र के बने रहने से मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है.

नॉर्थ ईस्ट के लिए अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड और ओड़िशा और मेघालय के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा. इसी बीच पहाड़ों पर आज गुरुवार (16 अप्रैल) से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिक दिखाई देगा. समूचे उत्तर भारत में तापमान में बढ़ने से यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में गर्मी परेशान कर सकती हैं. एवं कहीं-कहीं लू की स्थितियां बनती दिख रही हैं.

दिल्ली में कब होगी बारिश

राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पिछले कई दिनों से मौसम साफ रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा. अगले 5 दिन तक अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. 19 अप्रैल से बादलों की गरज-चमक के साथ पूरे एनसीआर में हल्की आंधी और बारिश की संभावना है.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है. रोजाना न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है. दिन में तेज पछुआ गर्म हवाएं बहने से लू की स्थिति बनने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचते ही हीटवेव का अलर्ट घोषित किया जाएगा.

यूपी के बुंदेलखंड के बांदा में हीटवेव का अलर्ट जारी है, जहां तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है. आने वाले दिनों में और पारा चढ़ने की संभावना है. लोगों को लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर से निकलते समय सतर्क रहने को कहा गया है. बिहार में अगले सप्ताह से लू की गतिविधियां तेज होने की आशंका हैं.

तपने लगा राजस्थान

राजस्थान में खासकर गुजरात और बॉर्डर एरिया के जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है. बाड़मेर 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर है तो कोटा में भी पारा 41 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है. 19 अप्रैल से राज्य के कुछ हिस्सों पर आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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