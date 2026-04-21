देश के कई राज्यों में इस समय भयंकर गर्मी हो रही है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में बारिश के साथ ही आंधी-तूफान की भी चेतावनी जारी की है. असम में इस वक्त भीषण बारिश का दौर चल रहा है. 21 से 23 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

कहां-कहां लू का खतरा

IMD के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के आस-पास के कुछ इलाकों में लू चलने का अनुमान है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छिटपुट इलाकों में 21 से 25 अप्रैल के बीच लू चलने का अनुमान है.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में भी गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आज मंगलवार (21 अप्रैल) को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. 22 अप्रैल से मौसम और गर्म हो जाएगा.

यूपी में हीटवेव और वॉर्म नाइट का अलर्ट

उत्तर प्रदेश को लेकर जारी मौसम विभाग का ताजा बुलेटिन काफी चिंताजनक है. प्रदेश के कई हिस्सों में अब दिन के साथ-साथ रातें भी झुलसाने वाली होंगी. मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों के लिए हीटवेव यानी लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में वॉर्म नाइट का संकट मंडरा रहा है. इसका मतलब है अब रात के समय भी न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा, जिससे लोगों को 24 घंटे गर्मी से सुकून नहीं मिलेगा.

पारा 44 पार

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार शुष्क पछुआ हवाओं और उत्तर भारत के ऊपर बने एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने राज्य को भट्टी की तरह तपा दिया है. प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक है. अगले एक हफ्ते तक प्रचंड गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं हैं.

IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में बारिश ला सके. हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 23 अप्रैल से हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक देने वाला है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर न के बराबर रहने की संभावना है. 21 अप्रैल को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी और प्रयागराज जैसे जिलों में लू का असर सबसे ज्यादा रहेगा. मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे पश्चिमी जिलों में वॉर्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है, जहां रात का तापमान भी 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

बिहार का मौसम

बिहार में 23 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ आंधी चलने का अनुमान है. इस दौरान हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा रह सकती है, जो बढ़कर 70 किमी घंटा तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक में अप्रैल का महीना बिहार पर भारी पड़ सकता है. पटना समेत 11 जिलों में लोगों को गर्मी ने बेहाल करके रख दिया है.

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