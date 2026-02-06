हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast Today: कोहरा, बारिश या ठंड? यूपी-दिल्ली, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक जानें कैसा रहेगा मौसम, IMD का ताजा अपडेट?

Weather Forecast Today: कोहरा, बारिश या ठंड? यूपी-दिल्ली, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक जानें कैसा रहेगा मौसम, IMD का ताजा अपडेट?

उत्तर भारत के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. IMD ने आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा रहने की संभावना जताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज शुक्रवार (6 फरवरी) को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा रहने की संभावना जताई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 7 फरवरी को सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इस दौरान कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है. 

दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दिन में धूप खिली होने के कारण काफी हद तक राहत रहती है. मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिन के दौरान हवा की स्पीड 15-25 किमी प्रति घंटे तक रहेगी. सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा. 7 और 8 फरवरी को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

यूपी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर
यूपी के मौसम की बात करें तो बीते दिनों हुई बारिश के बाद फिर से घने कोहरे की वापसी हुई, जिसके बाद अब प्रदेश में अगले 3 दिन पछुआ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार यूपी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और आस-पास के इलाकों में 8 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है. 

आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा कहीं-कहीं देखने को मिल सकता है. आज घने कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम साफ रहने के कारण दिन में अच्छी धूप खिलने के भी आसार हैं. इस दौरान 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चल सकती हैं जिससे सुबह-शाम ठंड बनी रहेगी. हालांकि दिन में धूप के कारण सर्दी से राहत रहेगी.

IMD के मुताबिक यूपी में अगले 3-4 दिन मौसम में ठहराव रहने के आसार हैं. तराई और अन्य इलाकों में भी कोहरे का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा. रात के तापमान में अगले 5 दिन कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार हैं, जिसके बाद अगले 2 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. 

बिहार का मौसम
मौसम विभाग ने बिहार में आज (6 फरवरी) को घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है.  इससे सुबह और रात के समय यातायात पर असर पड़ेगा. वहीं रेल सेवाओं में देरी संभव है. हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी.

ये भी पढ़ें

Shivraj Singh Chouhan: कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया दुखी हो गए शिवराज सिंह चौहान, इंडिया US डील पर क्या कहा?

Published at : 06 Feb 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Fog Weather IMD UP DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
मध्य प्रदेश
MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
अमेठी: घर से उठी दुर्गंध ने खोला मौत का राज, पीआरडी जवान का शव मिला, कुत्ते नोच रहे थे
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
मध्य प्रदेश
MP: 'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
'कार्यक्रम में नहीं आईं तो लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम', सीहोर में राजस्व मंत्री के बयान से मचा बवाल
ओटीटी
The Raja Saab OTT Release: प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
नौकरी
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी; 102 अफसरों की होगी भर्ती
हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, HCS परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी; 102 अफसरों की होगी भर्ती
जनरल नॉलेज
Birds In Space: क्या पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं पक्षी, जानें क्या कहता है साइंस?
क्या पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं पक्षी, जानें क्या कहता है साइंस?
ट्रेंडिंग
ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो
ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget