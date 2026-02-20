हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी

Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी

एक ओर देश में अब ठंड खत्म होने को है तो वहीं दूसरी कई जगहों पर बरसात की एंट्री हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश की चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

एक ओर देश में अब ठंड खत्म होने को है तो वहीं दूसरी कई जगहों पर बरसात का अलर्ट जारी किया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक बारिश की चेतावनी जारी की है. आज शुक्रवार (20 फरवरी) को देहरादून, नैनीताल के अलावा हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. 23 फरवरी को शिमला, कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली का मौसम
राजधानी दिल्ली में अभी से ठंड गायब हो गई है. सुबह-शाम भी अब सर्दी होनी बंद हो गई है. मौसम विभाग ने आज शुक्रवार (20 फरवरी) को दिल्ली में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी में मौसम साफ रहेगा और तापमान भी बढ़ेगा. तापमान बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा भी साफ हो रही है. दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

यूपी में बढ़ेगा पारा
यूपी में आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कुछ जिलों में पारा भी चढ़ेगा. बुधवार को हुई बारिश की वजह से ठंड बढ़ी है, लेकिन आज से तापमान बढ़ सकता है. हालांकि अभी भी कुछ जिलों में सुबह शाम ठंड महसूस हो रही है. आज गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बिजनौर, झांसी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली और मेरठ में सुबह हल्की ठंड महसूस हो सकती है.

गाजियाबाद और नोएडा में गुरुवार सुबह घने बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. दिन के समय तेज हवाएं भी चलीं, जिससे मौसम सुहाना, लेकिन सामान्य बना रहा. पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते राजधानी लखनऊ मे्ं रात के तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बुधवार रात न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक है. गुरुवार को दिन का पारा 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे दोपहर में हल्की गर्मी का अहसास होने लगा.

पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना
लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ा है. बादलों की आवाजाही के चलते न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि अगले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के साथ ही रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है.

IMD के मुताबिक आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. इसके बाद मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी. 22 से 24 फरवरी के बीच कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

बिहार का मौसम
बिहार में अगला सप्ताह काफी गर्म रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में मौसम बदलने से लोग गर्मी से परेशान होने वाले हैं. राजधानी पटना के अलावा गया, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में भी पारा बढ़ने वाला है.

ये भी पढ़ें

'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल

Published at : 20 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Weather UP Rain Imd DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
इंडिया
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
इंडिया
Shillong MP Death: फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े मेघालय के सांसद, रिकी एजे सिंग्कोन का निधन
फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिर पड़े मेघालय के सांसद, रिकी एजे सिंग्कोन का निधन
इंडिया
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कुछ ऐसा, ठहाकों से गूंजा हॉल
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
पाकिस्तान ने बिगाड़ा यूपी का मौसम! पारा हाई, बिहार के लिए भी चेतावनी, दिल्ली में मौसम कैसा? जानें ताजा भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
UP में बीजेपी ने तैयार की 2027 की सियासी पिच, 'बटुक प्रेम' के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश
क्रिकेट
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, कहा- 'अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 से पहले कमरे में बंद होकर...'
बॉलीवुड
Do Deewane Seher Mein Vs Assi BO: ‘अस्सी’ या 'दो दीवाने शहर में' से कौन करेगी तगड़ी ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
‘अस्सी’ पड़ेगी 'दो दीवाने शहर में' पर भारी? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
हरियाणा
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
फरीदाबाद: 'खान साहब' ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, कबाड़ में दिया 15 लाख का सोना मालिक को लौटाया
शिक्षा
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
NEET PG 2025: कट-ऑफ घटाने के बाद 95,913 उम्मीदवार हुए एलिजिबल, NBEMS ने दी बड़ी जानकारी
फूड
AI Fruit and Vegetable Testing: सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
सिर्फ 90 सेकेंड में फल-सब्जी की सेहत बताएगा AI, सिर्फ 15 पैसे में हो जाएगा यह काम
जनरल नॉलेज
Cigarette Origin: किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
किस‌ देश‌ ने‌ बनाई थी सबसे पहले सिगरेट, जानें कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget