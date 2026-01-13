हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

Weather Forecast: पूरे हफ्ते गिरेगी पहाड़ों पर बर्फ, बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली-यूपी से बिहार तक, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

IMD Alert: उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है. मौसम विभाग ने इस सप्ताह के आखिर तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ऊंची जगहों पर बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 13 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज मंगलवार (13 जनवरी) से इस सप्ताह के आखिर तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ऊंची जगहों पर बर्फबारी जारी रहेगी. पर्वतीय इलाकों से आ रहीं बर्फीली और पछुआ सर्द हवाओं के असर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान लुढ़कता नजर आएगा, इस कारण ठिठुरन और बढ़ेगी. 

दिल्ली में येलो अलर्ट जारी
राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है. पिछले 2 दिन से 13 सालों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से कम है. पालम में पारा माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिससे कड़ाके की सर्दी हो रही है. अगले दो दिन तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है. इस कारण राजधानी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है. मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

यूपी में बदला मौसम
उत्तर प्रदेश में अब सुबह-शाम ठिठुरन वाली ठंड हो रही है क्योंकि दोपहर में धूप निकल आ रही है. सुबह-शाम हवा चलने से गलन बनी हुई है. लखनऊ और उसके आस-पास सुबह के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना है. पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार अभी कोहरा लौट सकता है.

यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मौसम बदल गया है. सोमवार को लखनऊ में सुबह अलग-अलग इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा. हालांकि दिन चढ़ने के साथ तेज धूप खिली. बदले मौसम और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन का पारा 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा. आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

किन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने के कारण शीतलहर की स्थिति बन गई है. आगामी 48 घंटों के दौरान इसमें कोई विशेष बदलाव न होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और रुहेलखंड के जिलों में शीतलहर के साथ ही पाला पड़ने की भी संभावना है.

राजस्थान में कड़ाके की ठंड
राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी है. प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान शून्य से 2 डिग्री नीचे और बाड़मेर में शून्य से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है. आईएमडी के अनुसार पिलानी में 1.5 डिग्री, सीकर में 1.2 डिग्री, बीकानेर के लूणकरनसर में 1.5 डिग्री और झुंझुनू में 2 डिग्री और चूरू में भी 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. राज्य में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. राजधानी जयपुर में 8 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है. 

ये भी पढ़ें

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फिर बढ़ा इंतजार, काम पूरा, लेकिन उद्घाटन में देरी, क्या बोले अधिकारी?

Published at : 13 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Weather IMD Cold Day UP RAJASTHAN HARYANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Janhit With Chitra Tripathi: राम, सीता पर टिप्पणी..क्या है सपा का चुनावी प्लान? | Virendra Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
बॉलीवुड
Ikkis Box Office Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल चल रही है अगस्त्य नंदा की फिल्म, 30 करोड़ कमाना भी हुआ मुश्किल
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पार काटकर...', राज ठाकरे की धमकी पर भड़के अन्नामलाई ने दिया ये जवाब
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
विश्व
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की बड़ी डिमांड... ईरान में विरोध प्रदर्शन पर बड़े अपडेट
अराघची ने ब्रिटेन घुमाया फोन, राजदूतों को दिखाए गए वीडियो, मैंक्रों की डिमांड... ईरान में प्रदर्शन पर अपडेट
शिक्षा
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
DSSSB भर्ती परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी CBT परीक्षाएं
फूड
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget