कोहरे की चादर में उत्तर भारत, शीतलहर के साथ बारिश का भी अटैक, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है. इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है.

कहां-कहां होगी बारिश

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में 10-11 जनवरी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में 10 जनवरी और राजस्थान में 11-14 जनवरी के दौरान शीतलहर की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 10-11 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं.

दिल्ली का मौसम

IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान है. वहीं दिल्ली में शुक्रवार को इस सर्दी की सबसे ज्यादा ठंडी दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई.

यूपी में राहत मिलने की उम्मीद

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लोगों को अगले 2-3 दिनों में कड़ाके की ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना है. धूप निकलने के कारण कोहरे और ठंड में कुछ कमी आएगी. कई इलाकों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं. राजधानी लखनऊ और आस-पास के इलाकों में आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिलेगी.

हिमाचल में कैसा है मौसम

हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के चलते कई स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है. मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर में भीषण शीतलहर देखने को मिली. शुक्रवार को बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा. वहीं पालमपुर, सोलन, मनाली, नारकंडा, रिकांगपिओ और ताबो में न्यूनतम पारा माइनस में दर्ज किया गया. राजधानी शिमला और समदो में न्यूनतम पारा एक समान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

