क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली-यूपी के लिए आ गई बड़ी चेतावनी, बिहार में भी अलर्ट

उत्तर भारत इन दिनों हाड़कंपा देने वाली ठंड की चपेट में है. आज (25 दिसंबर) क्रिसमस के दिन राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक घना कोहरा छाने का अलर्ट है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में और ठंड बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी में, 27 दिसंबर तक पंजाब में, 28 दिसंबर तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोहरा रह सकता है. इसके अलावा 29 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोहरा छाया रह सकता है.

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली के लोगों को ठंड के साथ-साथ प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही है. दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में सुबह के वक्त धुंध और कोहरा दोनों ही देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज भी राजधानी में कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आज थोड़ी धूप निकल सकती है. दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 8 डिग्री दर्ज किया जा सकता है.

यूपी में आज कोल्ड डे

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई इलाकों में 28 दिसंबर तक और इसके अलावा कुछ जगहों में 29 से 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. 28 और 29 दिसंबर को रात और सुबह यूपी में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दो दिनों में यूपी के लोगों को सर्द हवाएं और सताने वाली हैं. इतना ही नहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक आज क्रिसमस पर पूर्वी यूपी के साथ पश्चिमी यूपी के कई शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटे रहेंगे. प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और रामपुर में आज कोल्ड डे वाला मौसम बना रहेगा.

बिहार में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड

उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में चल रही पछुआ हवाएं लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक इन हवाओं के चलते 28 दिसंबर तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है. बिहार के गया, नालंदा एवं शेखपुरा जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रहे हैं. पटना में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है.

