देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग बना हुआ है. आंध्र प्रदेश में जहां कुछ जिलों में अगले दो दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, वहीं कई इलाकों में भीषण लू का असर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले तीन से चार दिनों में उत्तर बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह गर्म मौसम दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही.



आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (APSDM), के अनुसार कर्नाटक क्षेत्र से तटीय आंध्र तट तक फैली कम दबाव की रेखा के कारण अल्लूरी सीताराम राजू, पोलावरम, कुरनूल, नंद्याल, अनंतपुर, श्री सत्य साई और वाईएसआर कडपा जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. APSDM के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने कहा कि राज्य में बारिश और भीषण गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है.

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आंध्र में लू का अलर्ट

सोमवार को राज्य के 56 मंडलों में भीषण लू और 67 मंडलों में सामान्य लू चलने का अनुमान है. श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, पोलावरम, काकीनाडा, पश्चिम गोदावरी, एलुरु, कृष्णा, प्रकाशम, अनंतपुर और चित्तूर जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है. कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि कुछ अन्य जिलों में यह 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. रविवार को सबसे अधिक तापमान प्रकाशम जिले के कारेडू में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बंगाल में मानसून की आहट

भारत मौसम विज्ञान विभाग, (IMD) ने कहा है कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी सहित उत्तर बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. हालांकि मानसून का प्रवेश सामान्य तिथि 6 जून से कुछ देर से होगा. अगले दो दिनों में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर और कूचबिहार में भारी बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. सोमवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में अलीपुरदुआर में सबसे अधिक 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

दिल्ली में बढ़ी गर्मी

दिल्ली में सोमवार सुबह मौसम गर्म रहा और सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक है. कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई, जिसमें आयानगर में 4.7 मिलीमीटर और पालम में 3.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, के अनुसार राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक, एक्यूआई, 153 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है. मौसम विभाग ने दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है.

सावधानी बरतने की अपील

मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने लोगों से गर्मी, लू और खराब मौसम को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है. बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को धूप से बचने तथा पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है. साथ ही गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के नीचे खड़े न होने की चेतावनी भी दी गई है.

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