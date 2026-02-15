'राहुल गांधी झूठ बोल रहे, किसानों को गुमराह कर रही कांग्रेस', US ट्रेड डील पर बोले अमित शाह

भारत और अमेरिका बीच हुई ट्रेड डील पर कांग्रेस जहां हमलावर है तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से खुद गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने बड़ा हमला बोला है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

गृहमंत्री ने राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देते हुए कहा है कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ मंच पर बात कर सकते हैं. अमित शाह ने यह बयान गुजरात में दिया है. यहां वह देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन करने पहुंचे थे. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस झूठ बोलती है. राहुल गांधी भी ट्रेड डील को लेकर जनता से झूठ बोल रहे हैं.

जनता को गुमराह कर रहे कांग्रेस और उसकी लीडरशिप: शाह

शाह ने कहा कि कांग्रेस और उनकी लीडरशिप झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं. कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी देश की संसद में किसानों की बात करते हैं. आपने किसानों का कितना अनाज यूपीए के 10 साल में खरीदा? हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर खरीदा है. शाह ने दावा किया कि यूपीए के समय किसानों का बजट 26 हजार करोड़ था. इसे पीएम मोदी ने 1 लाख 29 हजार करोड़ बढ़ाया. आपने 70 साल में किसानों को लोन माफ कर झुनझुना पकड़ाने का काम किया. मोदी जी पिछले 10 साल से हर किसान के बैंक खाते में 6 हजार रुपए भेजते हैं. ताकि लोन की नौबत न आए.

#WATCH | Gandhinagar, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, "Congress government and the Congress leadership always mislead the public by telling lies. I laugh at it. In the Parliament, Congress's prince Rahul Gandhi talks about farmers. Today I want to tell him how much… pic.twitter.com/GNExQyjUcP — ANI (@ANI) February 15, 2026

अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया ओपन चैलेंज

ट्रेड डील पर राहुल गांधी को ओपन चैलेंज देते हुए शाह ने कहा, 'मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं. कोई भी मंच तय कर लें. बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेंगे. नुकसान किसने किया.'

इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि मैं इस मंच से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं. राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं. मोदी जी ने दोनों ट्रेड डील में किसानों को सुरक्षित रखा है. उन्होंने कहा कि पशुपालक, मधुआरों और किसानों का आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार में आपके हितों का कोई नुकसान नहीं होगा.