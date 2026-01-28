RG कर केस: पीड़िता के माता-पिता का दावा- BJP-TMC समेत कई दलों ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर

Kolkata News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 को महिला डॉक्टर के साथ हुए क्रूर रेप और हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था. यह मामला न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल बन गया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा गया. अब विधानसभा चुनाव से पहले मृतक महिला डॉक्टर के माता-पिता ने ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है.

इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी, जिसे बाद में सीबीआई का समर्थन मिला. केंद्रीय एजेंसी ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि इस जघन्य अपराध का दोषी केवल संजय राय है. अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, मृतक महिला डॉक्टर का परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. उनका कहना है कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है और मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं.

प्रस्ताव ठुकराने के बाद टूटा संपर्क- पिता का दावा

मृतक महिला डॉक्टर के पिता ने बड़ा राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा,“पहले जैसा कोई संपर्क नहीं है. शुभेंदु अधिकारी ने हमें एक प्रस्ताव दिया था. हमने उसे अस्वीकार कर दिया. शायद इसी वजह से अब वे हमसे उस तरह संपर्क नहीं करना चाहते.”

उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी कार्यालय से उन्हें फोन कर बुलाया गया था. “साल्ट लेक पार्टी ऑफिस में हमें बुलाया गया. हम एक घंटे तक बैठे रहे, लेकिन कोई हमसे मिलने नहीं आया. कॉल रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है.”

बीजेपी नेतृत्व पर भी गंभीर आरोप

पिता ने आरोप लगाया कि केवल शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अन्य नेता भी उनसे मिलने से बचते रहे. उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाकर अनदेखा किया गया, जिससे उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा. इन आरोपों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है.

सभी दल ने चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव- मां

मृतक महिला डॉक्टर की मां ने भी सनसनीखेज खुलासा किया. उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम सहित कई राजनीतिक दलों ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने कहा, “हमें सभी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है. यहां तक कि तृणमूल ने भी पहले पैसे की पेशकश की थी. उसके बाद चुनाव लड़ने को कहा गया. बीजेपी और सीपीएम ने भी यही कहा.” मां का कहना है कि राजनीतिक दल इस दर्दनाक घटना को अपने-अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं.

बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी. माता-पिता आज भी न्याय की तलाश में भटक रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें सच जानना है, न कि राजनीतिक प्रस्ताव. यह सवाल अब भी कायम है कि क्या आर जी कर मेडिकल कॉलेज कांड का पूरा सच कभी सामने आएगा? या यह मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा?