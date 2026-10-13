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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: मुस्लिम बहुल इलाके में पानी का संकट, TMC सांसद ने UN को लिखा पत्र, आगे क्या होगा

Explained: मुस्लिम बहुल इलाके में पानी का संकट, TMC सांसद ने UN को लिखा पत्र, आगे क्या होगा

संयुक्त राष्ट्र (UN) मानवाधिकार निकाय के विशेष रैपोर्टेयर इस याचिका की प्राथमिक समीक्षा के बाद राज्य सरकार और स्थानीय नगर निगम को आधिकारिक पत्र जारी कर सकते हैं. इससे प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 13 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का एक शांत इलाका पिछले तीन-चार महीनों से पीने के पानी की भीषण किल्लत से जूझ रहा है. अब इस मुद्दे ने केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक रूप से एक बड़ा मोड़ ले लिया है. मामला कोलकाता की ज्योति नगर कॉलोनी (मोंटोला/मुल्ला पाड़ा) का है, जहां लगभग 200 से अधिक परिवारों और 5,000 से अधिक की आबादी को रोज़मर्रा के पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है.

गौरतलब है कि इस इलाके में 29 जुलाई से पाइपलाइन से होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. स्थानीय स्तर पर समाधान न मिलने और प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लगाते हुए, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद और राज्य प्रवासी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने सीधे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का दरवाजा खटखटाया है.। उन्होंने पत्र लिखकर इस मानवीय संकट में तुरंत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है.

सांसद समीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया है कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इस विशिष्ट पॉकेट में पानी की सप्लाई बंद करना एक पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया है, जबकि पास के अन्य इलाकों में पानी सुचारू रूप से आ रहा है. स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पाना हर नागरिक का मूलभूत मानवाधिकार है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मंच तक मामला पहुँचने के बाद स्थानीय प्रशासन और राज्य मशीनरी पर भारी दबाव बन गया है.

आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर पिछले तीन-चार महीनों के भीतर इस जमीनी मुद्दे पर क्या-क्या घटनाक्रम हुए हैं और निवासियों की वर्तमान स्थिति क्या है.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर

तृणमूल सांसद समीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय/प्रशासन पर राजनीतिक मंशा के तहत पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप है. उनका दावा है कि निवासियों को "वोट बैंक" न मानने के कारण भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है.

सांसद ने कहा कि आसपास के गैर-मुस्लिम इलाकों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है, जबकि इस विशिष्ट कलोनियल पॉकेट में पानी के नल सूखे पड़े हैं.

पिछले तीन-चार महीनों से स्थानीय निवासी दूर-दराज के इलाकों, अनियमित टैंकरों या पास बहने वाली गंगा नदी के पानी पर निर्भर रहने को मजबूर हैं. पीने का साफ़ पानी न मिलने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं और जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को पत्र

8 अक्टूबर को सांसद समीरुल इस्लाम ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त को पत्र लिखा. उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्वच्छ पेयजल पाना कोई परोपकार या चैरिटी नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकार है. उन्होंने इस संकट को "गंभीर मानवीय और मानवाधिकार मुद्दा" बताते हुए यूएन से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की.

अब आगे क्या हो सकता है

कोलकाता के ज्योति नगर कॉलोनी जल संकट के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठने के बाद, आगे निम्नलिखित संभावित कदम और घटनाक्रम देखे जा सकते हैं

अंतरराष्ट्रीय संज्ञान और प्रशासनिक जवाबदेही: संयुक्त राष्ट्र (UN) मानवाधिकार निकाय के विशेष रैपोर्टेयर इस याचिका की प्राथमिक समीक्षा के बाद राज्य सरकार और स्थानीय नगर निगम को आधिकारिक पत्र जारी कर सकते हैं. इससे प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा.

स्थानीय निकाय और पाइपलाइन मरम्मत कार्य में तेज़ी: विवाद बढ़ने के बाद कोलकाता नगर निगम (KMC) और पीएचई (PHE) विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में पाइपलाइन की तत्काल तकनीकी जांच और बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जा सकता है.

अदालती हस्तक्षेप और पीआईएल (PIL): यदि जल आपूर्ति तुरंत बहाल नहीं होती है, तो मानवाधिकार संगठन या स्थानीय नागरिक कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर कर सकते हैं. अदालत मूलभूत अधिकारों (अनुच्छेद 21) के तहत त्वरित पानी के टैंकर भेजने और समयबद्ध पाइपलाइन मरम्मत के सख्त निर्देश दे सकती है.

राजनीतिक लामबंदी और निगरानी समितियां: क्षेत्रीय स्तर पर नागरिक अधिकार समूह और राजनीतिक दल राहत कार्यों (पानी के टैंकर वितरण) की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निगरानी समितियां गठित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में ऐसे भेदभावपूर्ण संकट दोबारा न हों.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 13 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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