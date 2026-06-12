आजमगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 का पेपर लीक हुआ? सरकार की तरफ से आया बयान, कहा... 

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 से जोड़कर साझा किया जा रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया है और इसी से संबंधित दृश्य वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. परीक्षा से जुड़े इस दावे ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के बीच चिंता पैदा कर दी है.

वायरल पोस्ट में यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि आजमगढ़ में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा की गोपनीयता भंग हो गई है और पेपर लीक होने की घटना सामने आई है. चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं अक्सर सुर्खियां बनती हैं, इसलिए यह दावा तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगा. कई यूजर्स बिना सत्यापन किए वीडियो को साझा कर रहे हैं, जिससे भ्रम और बढ़ रहा है.

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क्या है वायरल दावे की सच्चाई?

वायरल वीडियो की जांच के बाद यह दावा भ्रामक और गलत पाया गया है. आजमगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा वीडियो पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 से संबंधित नहीं है.

फैक्ट चेक में सामने आया कि वायरल वीडियो 17 अप्रैल 2026 का है और यह गौतमबुद्ध नगर के नोएडा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. वीडियो का आजमगढ़ में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 या किसी कथित पेपर लीक मामले से कोई संबंध नहीं है. यानी एक पुराने वीडियो को नए संदर्भ में पेश कर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है.

आजमगढ़ पुलिस ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि परीक्षा को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि परीक्षा संबंधी भ्रामक पोस्ट, अफवाह या असत्य सूचना प्रसारित करने वालों की साइबर माध्यम से निगरानी की जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

पुलिस ने अभ्यर्थियों और आम जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी जानकारी को ही सही मानें.

निष्कर्ष

फैक्ट चेक में वायरल दावा फर्जी साबित हुआ है. सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को आजमगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 के पेपर लीक से जोड़कर साझा किया जा रहा है, वह वास्तव में नोएडा का पुराना वीडियो है. इसका परीक्षा या किसी प्रश्नपत्र लीक घटना से कोई संबंध नहीं है. इसलिए वायरल दावे पर विश्वास करने की बजाय आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

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