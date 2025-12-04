रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती की विपक्ष के लोग फॉरेन डेलिगेशन से मिले. उनके आरोप पर सरकार सूत्र ने बताया कि भारत आने वाले विदेशी नेताओं पर यह निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं? उनके प्लान के मुताबित विदेश मंत्रालय मीटिंग की व्यवस्था करता है.

राहुल गांधी के आरोप पर सरकार का जवाब

सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से कहा गया, "किसी विजिट के दौरान, MEA आने वाले डिग्निटरी के लिए सरकारी अधिकारियों और सरकारी बॉडीज के साथ मीटिंग ऑर्गनाइज करता है. यह विजिटिंग डेलीगेशन पर निर्भर करता है कि वह सरकार के बाहर मीटिंग ऑर्गनाइज करे."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई विशिष्ट विदेशी मेहमान भारत आता है या वह विदेश जाते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उनसे (राहुल गांधी से) मुलाकात नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो विदेशी मेहमान भारत आते हैं उनकी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होती है.

'नियमों का पालन नहीं कर रही सरकार'

उन्होंने कहा, "यह पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी होता था. आजकल यह होता है कि जब बाहर से कोई आता है या मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार सुझाव देती है कि बाहर से आने वाले अतिथि या उनके (राहुल गांधी के) बाहर जाने पर वहां के लोग नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलें."

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘भारत का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं करती है. सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें.’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘यह परंपरा है, लेकिन पीएम मोदी इसका पालन नहीं कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय नियमों का पालन नहीं कर रहा है. यह उनकी असुरक्षा की भावना है.’’

नेता प्रतिपक्ष रहते किन-किन विदेशी नेताओं से मिले राहुल गांधी

1. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना- 10 जून, 2024

2. वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिंग- 1 अगस्त, 2024

3. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम- 21 अगस्त, 2024

4. मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम- 16 सितंबर, 2025

5. न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन- 8 मार्च, 2025

ये भी पढ़ें : पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले आई बड़ी खबर, भारत-रूस के बीच 2 अरब डॉलर की डील पर मुहर; हिल जाएंगे PAK-चीन!