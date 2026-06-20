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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत बना FATF का उपाध्यक्ष तो असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन, पाकिस्तान को लेकर कर दी बड़ी मांग

भारत बना FATF का उपाध्यक्ष तो असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन, पाकिस्तान को लेकर कर दी बड़ी मांग

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि विवेक अग्रवाल FATF के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं. मोदी सरकार को पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Jun 2026 03:39 PM (IST)
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टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने वाले FATF के उपाध्यक्ष के तौर पर भारतीय नागरिक विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है. FATF एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है. अब इससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है. अब इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ का रिएक्शन आया है.

ओवैसी ने पीएम मोदी से पाकिस्तान को लेकर की ये मांग

अग्रवाल की यह नियुक्ति भारत के लिए उपलब्धि मानी जा रही है. देश लंबे वक्त से आतंकवाद के फाइनेंशियल और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर देता रहा है. अब इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि विवेक अग्रवाल FATF के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं. नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में लाना चाहिए.

क्या बोले ओवैसी?

साथ ही ओवैसी ने कहा है कि 'TRF (पाकिस्तान समर्थित एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन) के बारे में USA की लिस्ट का कोई खास फायदा नहीं है. TRF को UN की लिस्ट में शामिल करने की जरूरत है. मोदी सरकार को ISI को भी लिस्ट में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी और करनी ही चाहिए. हमें नवंबर 2025 में लाल किले पर हुए सुसाइड ब्लास्ट को याद रखना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: मुज्तबा खामेनेई के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- 'मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी'

इससे पहले विवेक अग्रवाल FATF में भारतीय डेलीगेशन को लीड कर चुके हैं. साथ ही वित्तीय खुफिया ईकाई (FIU-IND) के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.

क्या होती है ग्रे लिस्ट जिसके लिए ओवैसी कर रहे मांग?

अगर FATF किसी भी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालता है, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड, वर्ल्ड बैंक और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएं उसे कर्ज देने पर कड़ी शर्तें लगा देती हैं या लोन रोक देती हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे शानदार नेता कौन? ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लग जाएगी मिर्ची!

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:39 PM (IST)
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