Twisha Sharma Death Case Bhopal Madhya Pradesh: भोपाल में हुए ट्विशा मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए, सोमवार को इस केस की सुनवाई के लिए हामी भर दी है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को देखेगा. ऐसे में इस पूरे केस में कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं. जिसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को अपनी निगरानी में करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कथित इंस्टीट्यूशनल भेदभाव और प्रोसेस में गड़बड़ी का खुद से संज्ञान लिया है. ऐसे में कई सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी, जिनके जवाब अबतक नहीं सामने नहीं आए हैं. इनमें 32 साल की एक्टर मॉडल की मौत के बाद रहस्य और गहरा गया है. जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है.

कोर्ट ने सुनवाई में अपील की है कि हम पीड़ितों के परिजनों और अभियुक्तों से कहना चाहते हैं कि वे मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय अपनी बात जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं, ताकि जांच पर कोई असर नहीं पड़े. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच प्रभावित होने की बात पर गौर करते हुए, सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को स्वयं इसलिए सुन रही है क्योंकि यह धारणा बन रही थी कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है. इसकी वजह मृतका के पति एक वकील हैं. उनकी सास जिला जज रह चुकी हैं. वहीं, बीबीसी को भोपाल कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि यह पूरा मामला आत्महत्या का है, हत्या का नहीं है.



(आइए जानते हैं, क्या है इस केस में, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके?)

नायलॉन एक्सरसाइज बेल्ट से गहराई शक की सुईं?

ट्विशा के परिवार की तरफ से उठाए गए शुरुआती सवालों में से एक फांसी में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए नायलॉन एक्सरसाइज बेल्ट से जुड़ा है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पहले पोस्टमार्ट्म के दौरान मटीरियल पेश नहीं किया गया था. यह एक दिन बाद ही सामने आया. इससे आरोप लगे की सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है. विवाद तब और बढ़ा है, जब एमपी हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में दोबारा से AIIMS दिल्ली टीम से ऑटोपसी कराने के आदेश दिए.

सीसीटीवी फुटेज पर भी उठे सवाल?

डिजिटल सबूत इस मामले में पूरी तरह साक्ष्य के तौर पर काम आए हैं. ट्विशा के परिवार का कहना है कि जांच करने वालों ने जरूरी सबूत हासिल करने से पहले क्राइम सीन लगभग दो दिनों तक आरोपी परिवार के कंट्रोल में रहा. परिवार ने सवाल उठाया है कि अगर पुलिस ने DVR सिस्टम जब्त कर लिया था, तो घर से कथित सीसीटीवी फुटेज सबके सामने कैसे आए.

वहीं, गिरिबिला सिंह (आरोपी की मां और पूर्व जज) ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दावा किया कि सीसीटीवी सिस्टम में टेक्निकल खराबी थी, गलत टाइमस्टैम्प दिखा रहा था, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने रिकॉर्डिंग को एक्सेस और कॉपी करते समय जरूरी जब्ती प्रोसेस का पालन नहीं किया. रिपोर्ट्स में बताया कि जिस घर में ट्विशा की मौत हुई, वहां 8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे. ऐसे में उसे मृत बताने वाले आखिरी घंटे जांच का मुख्य मुद्दा बन गए हैं.

FIR में देरी पर सवाल?

FIR इतने दिन बाद क्यों हुई, यह एक सवाल पूरे केस में बना हुआ है. मौत 12 मई को हुई थी. परिवार के आरोपों के बाद उसके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई. मृतका के परिवार ने कहा है कि कार्रवाई में देरी से सबूतों से समझौता हुआ. प्रभावशाली लोगों ने जांच दखल दिया. हालांकि, पुलिस ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया है.



क्या मौत से पहले किसी तरह का प्लान था ट्विशा शर्मा का?

जांच अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ट्विशा के कुछ काम सुसाइड थ्योरी से मेल खाते हैं? हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि उसने अपनी मौत के कुछ ही दिनों बाद 15 मई को अपने भाई हर्षित शर्मा से मिलने अजमेर जाने का प्लान किया था. उसके परिवार ने बार-बार कहा है कि ट्रैवल प्लान का होना, कथित चोट के निशान और उसकी हाल की बातचीत उसकी मौत के हालात पर शक पैदा करती है.

समर्थ अचानक गायब क्यों हुआ?

ट्विशा की मौत के बाद समर्थ गायब हो गया था. पुलिस ने लुक आउट नोटिस भी जारी किया था. पुलिस ने इसके लिए इनामी की घोषणा भी की थी. हालांकि, समर्थ ने सरेंडर कर दिया. समर्थ अभी पुलिस कस्टडी में है, और उससे लगातार पूछताछ चल रही है.

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WhatsApp चैट और ऑडियो क्लिप का क्या रोल था?

इस पूरे केस में वायरल व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप का रोल था. ट्विशा ने उन चैट की ओर इशारा किया कि जिनमें उसने कथित तौर पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर परेशानी जताई थी. गिरिबाला ने ट्विशा के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए थे. इसका प्रतिरोध ऑनलाइन गुस्से के रूप में भी देखने को मिला.

वहीं, समर्थ सिंह ने कहा कि जो चैट शेयर हो रही हैं, वे एडिटेड और अधूरी है. परिवर ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने की मांग की है. ट्विशा के मौत के बाद कुछ असरदार लोगों को कॉल किए गए थे. इससे जांच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

क्या जांच पर किसी तरह का असर पड़ा?

ट्विशा की सास और समर्थ की मां रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी है. वह मौजूदा कंज्यूमर कमीशन चेयरपर्स भी है. ऐसे में जांच पर असर पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद इंस्टीट्यूशनल बायस का जिक्र कर असरदार लोगों के कॉल करने के आरोप और राज्य सरकार का सीबीआई जांच पर जोर, इन सभी ने इस बात की चिंता बढ़ा दी कि क्या किसी भी स्टेज पर ओरिजिनल जांच कॉम्प्रोमाइज किया गया था?

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