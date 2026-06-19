कानपुर देहात के एक छोटे से गांव चैन का पुरवा में पिछले दो साल वर्षों से लगने वाला एक दरबार अब पुलिस जांच और आपराधिक आरोपों के केंद्र में आ गया है.खुद को आध्यात्मिक शक्तियों का धनी बताने वाले हरिओम यादव उर्फ ‘बोतल बाबा’ और उसके एक सहयोगी को पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया है. महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न की कोशिश, मारपीट और धन उगाही जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

कैंसर के इलाज के दावे वायरल

करीब दो साल पहले हरिओम यादव का नाम तब सुर्खियों में आया था, जब उनके दरबार में 20-20 रुपये में मिलने वाले कथित ‘अमृत पानी’ और लौंग से कैंसर, डायबिटीस सहित कई गंभीर बीमारियों के इलाज के दावे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे. उनके समर्थकों का कहना था कि बाबा पर मां काली की विशेष कृपा है और इसी शक्ति के बल पर वह असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते हैं.

भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के इस शक्तिपीठ में सप्ताह में दो दिन दरबार लगता था, जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे. दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को एक बोतल पानी, लौंग और तेल देकर समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता था. कई लोग इसे चमत्कार मानते रहे, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इन दावों पर लगातार सवाल उठाते रहे.

अब उसी दरबार पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं. पुलिस के अनुसार, औरैया जिले की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बाबा ने उसे बताया कि उस पर “बुरी शक्तियों का साया” है और उससे मुक्ति दिलाने के लिए विशेष पूजा की आवश्यकता है. आरोप है कि इसी बहाने उससे 40 हजार रुपये लिए गए.

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कानपुर देहात पुलिस ने इस मामले में हरिओम यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा, “पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि मजबूत आरोपपत्र अदालत में पेश किया जा सके.”

Kanpur Dehat: Police have registered an FIR against self-styled godman "Bottle Baba" alias Hariom Yadav and several others following a complaint by a woman alleging fraud and exploitation in the name of occult practices.



According to police, a case has been filed against five… pic.twitter.com/qCflljWQwz — IANS (@ians_india) June 19, 2026

महिला का आरोप है कि 15 जून को विशेष पूजा के लिए आश्रम बुलाए जाने पर उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट हुई और जान से मारने की कोशिश भी की गई. किसी तरह वहां से निकलकर उसने पुलिस से संपर्क किया.

टीवी पर भी नजर आया था बोतल बाबा

हरिओम यादव उर्फ ‘बोतल बाबा’ ने केवल अपने कथित चमत्कारों के कारण ही नहीं, बल्कि टेलीविजन की दुनिया में भी पहचान बनाई थी. कुछ समय पहले वह लोकप्रिय मनोरंजन शो ‘लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ में मेहमान के रूप में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपनी ‘बोतल वाले चमत्कार’ की शैली को हास्य के रंग में पेश किया था. शो में भारती सिंह, रुबीना दिलैक और सुदेश लहरी जैसे कलाकारों के साथ उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. उस समय उन्हें एक मजाकिया और वायरल किरदार के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब उन्हीं बाबा पर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों ने उनकी सार्वजनिक छवि पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आस्था, मनोरंजन और विवाद के इस मेल ने पूरे प्रकरण को और अधिक चर्चित बना दिया है.

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