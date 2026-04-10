ओडिशा के गंजाम में 'दंड नाच' के दौरान झड़प, दो दलों में मामूली बहस के बाद हिंसक हुई घटना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

ओडिशा राज्य की सबसे जीवंत और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण लोक परंपराओं में से एक प्रसिद्ध 'दंड यात्रा', जिसे 'दंड नाच' भी कहा जाता है, इन दिनों कई जिलों में बड़े उत्साह के साथ चल रही है, विशेष रूप से गंजाम जिले में, हालांकि, गंजाम जिले के धारकोट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुंदरपल्ली गांव से इस उत्साह के बीच एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने इन उत्सवों पर एक काला साया डाल दिया है.

बहस से हिंसक हाथापाई में बदली घटना

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब दंड नाच उत्सव के दौरान 'पंचू दंडा' अनुष्ठान चल रहा था, तभी दो विरोधी दंडा टोलियों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई. इनमें से एक टोली हिंजिलिकाटू की थी, जबकि दूसरी पुरुषोत्तमपुर की. इन दोनों पक्षों के बीच जो बात महज एक आमना-सामना के तौर पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही एक हिंसक हाथापाई में बदल गई. आरोप है कि दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर अपने डंडे लाठियों और अन्य चीजों से हमला किया.

किन दो पक्षों में हुआ टकराव

बताया जा रहा है कि हिंजिलिकाटु की सनापति दंडा नाचा टोली और पुरुषोत्तमपुर की गौड़ापति दंडा नाचा टोली के बीच यह टकराव हुआ. आरोप है कि रास्ता देने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद माहौल बिगड़ गया और दोनों दल आमने-सामने आ गए और घटना हिंसक झड़प में बदल गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस, स्थिति का लिया जायजा

ओडिशा के गंजाम जिले में हुई इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल भी हो गया है. इस वीडियो में पारंपरिक प्रस्तुति के बीच कलाकारों और समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान का अफरा तफरी भरा माहौल भी दिखाई दे रहा है. उत्सव के दौरान हिंसक झड़प की घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया.

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