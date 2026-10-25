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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासियांग बांध के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, अरुणाचल भेजे RAF के 250 जवान

सियांग बांध के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, अरुणाचल भेजे RAF के 250 जवान

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी है कि प्रदर्शन कानून के दायरे में रहें.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 25 Oct 2026 03:32 PM (IST)
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अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क गई है. हिंसा पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की दो कंपनियां राज्य में भेजी हैं. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार (24 अक्टूबर 2026) को निर्देश दिया कि करीब 250 कर्मियों वाली RAF की दोनों कंपनियों को भारतीय वायु सेना (IAF) के विमान के जरिए नवी मुंबई से अरुणाचल प्रदेश भेजा जाएगा. ये टुकड़ियां रविवार तक पासीघाट पहुंचकर तैनात हो जाएंगी. RAF, नीली वर्दी पहनने वाली CRPF की एक विशेष दंगा-रोधी इकाई है.

पुलिस बल के कई कर्मी भी जख्मी

हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में CRPF की कई अन्य इकाइयां पहले से तैनात हैं. अरुणाचल प्रदेश में CRPF की दो से तीन बटालियन स्थायी रूप से तैनात रहती हैं. अधिकारियों ने बताया कि CRPF के जवानों ने शुक्रवार से प्रदर्शनों के दौरान प्रभावी ढंग से स्थिति संभाली तथा हिंसा को और बढ़ने से रोका. उन्होंने कहा कि घायल हुए पुलिस और केंद्रीय बलों के कई कर्मियों में CRPF के जवान भी शामिल हैं.

नेताओं के आवास पर तोड़फोड़

अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार रात पूर्वी सियांग जिले में एक भीड़ ने NHPC के कार्यालय और एक पुलिस थाने में आग लगा दी तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समेत तीन नेताओं के आवासों में तोड़फोड़ की.

मुख्यमंत्री ने की अपील

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन यह जरूरी है कि प्रदर्शन कानून के दायरे में रहें और इनके कारण संपत्ति को नुकसान न पहुंचे तथा सार्वजनिक व्यवस्था बाधित न हो. उन्होंने पासीघाट की घटनाओं को खेदजनक बताते हुए समाज के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील की.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, खांडू ने कहा कि प्रस्तावित बिजली परियोजना के विरोध में सियांग, अपर सियांग और पूर्वी सियांग जिलों में शुक्रवार को आयोजित 12 घंटे का बंद काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा लेकिन बंद समाप्त होने के बाद पासीघाट में हिंसा भड़क उठी, जो शनिवार तड़के साढ़े तीन बजे तक जारी रही.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 25 Oct 2026 03:32 PM (IST)
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ARUNACHAL PRADESH
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