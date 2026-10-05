NSUI का ‘ज़िंदा लाशों’ वाला प्रदर्शन, SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली में NSUI ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. NSUI कार्यकर्ता कफन ओढ़कर सड़कों पर लेटे नजर आए और खुद को सांकेतिक तौर पर ‘लोकतंत्र की जिंदा लाशें’ बताया.

रायसीना रोड से जंतर-मंतर तक आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर किसी नागरिक का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसके लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक पहचान पर बड़ा सवाल खड़ा होता है.

लोकतंत्र की जिंदा लाशें

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदर्शन के दौरान कहा, “ये लोकतंत्र की जिंदा लाशें हैं.” उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन लोगों को “जिंदा मार दिया है.” जाखड़ ने लोकतंत्र और विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ दमन किया जा रहा है.

कागजों में हम मर गए, वोट के अधिकार से कट गए!

उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़े जा रहे हैं और महिलाओं के कपड़े तक फाड़े जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में गलतियों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. जाखड़ ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान झांकी था, ज्ञानेश कुमार बाकी है. देश के लोगों ने डरना छोड़ दिया है.”

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और कफन के जरिए मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के मुद्दे को प्रतीकात्मक रूप से उठाया. एक पोस्टर पर लिखा था- “कागजों में हम मर गए, वोट के अधिकार से कट गए!” प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सिर्फ वोट कटने का मामला नहीं है, बल्कि नागरिक की लोकतांत्रिक पहचान और उसके वोट देने के अधिकार से जुड़ा सवाल है.