कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने प्रतिक्रिया देते हुए, राहुल गांधी को एक बेहतरीन नेता करार दिया है. राहुल गांधी ने 16 नवंबर को सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) की औपचारिक लॉन्चिंग में अपनी गर्लफ्रेंड और सोनिया राजीव के दिलचस्प अंदाज का जिक्र किया था.

इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी मां (सोनिया गांधी) उनके पिता यानी राजीव गांधी की गोद में बैठती थी. इस पर राहुल गांधी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी पर विजेता दहिया ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है.

विजेता बोले- मेरी मां गोद में बैठती थी

दहिया ने कहा, "राहुल गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया और कहा कि मेरी मां मेरे पिता की गोद में बैठती थी. अब जो अंधभक्त हैं, उनकी तो दमित मानसिकता है ही, वो लोग तो ट्रोल करेंगे ही. लेकिन यहां तो उनके लिबरल सलाहकार, भी उन्हें नसीहत देते हुए देखे गए कि राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हैं. ऐसी बात सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए."

Mohabbat zindabad ❤️ https://t.co/3i8sKt205O — Vijeta Dahiya (@VijetaDahiya) November 17, 2026

विजेता ने कहा, 'क्यों नही कहना चाहिए थी. यह जो समाजवादी पितृसत्तावादी, दमित मानसिकता है, उसे ही घास डालते रहें. समाज में क्या है, कि पति पत्नी में मैत्री भाव न होना ही नॉर्मल है. प्यार होना कोई शर्त नहीं है शादी में. बस ऐसे ही अरेंज हो जाती है शादी. मैंने तो बस फोटो देखा था और कर ली थी शादी. ये फ्लेक्स करने की बात है. तो फिर ये शादी है या सौदेबाजी. तो राहुल ने जो काम किया है वो एक नेता नहीं, लीडर वाला काम किया है.'

दहिया ने आगे कहा, 'लीडर का काम क्या है, अपनी सोच से समाज को लीड करना. यहां पर तो क्या है कि वैलेंटाइनंस डे पर गुंडे आ जाते हैं. कपल्स को तंग करने. उम्मीद है कि गुंडागर्दी के खिलाफ भी असर दिखे. कोई लड़का-लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, तो तेरा तो ये धर्म है, तेरी तो ये जाति है. उनको शादी नहीं करने देते. ऑनर किलिंग हो जाती है. आशा है कि राहुल इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, और इस समाज को जिस प्यार की जरूरत है, उस प्रेम का प्रसार करते रहेंगे.'