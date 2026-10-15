विजय की TVK का दावा, '...तो हमें मिलतीं 160 सीटें', DMK ने SIR पर बहाए घड़ियाली आंसू

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के महासचिव और लोक निर्माण विभाग मंत्री आधव अर्जुन ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) अध्यक्ष एम. के. स्टालिन पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करने का ‘ढोंग’ करने और गुपचुप तरीके से चुनाव आयोग व केंद्र सरकार के साथ ‘मिलीभगत’ कर ‘लोकतंत्र की हत्या’ करने का गंभीर आरोप लगाया.

तमिलनाडु सरकार में मंत्री अर्जुन ने तर्क दिया कि SIR भले ही चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया, लेकिन DMK तमिलनाडु की हर गली और मोहल्ले में इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार रही. उन्होंने स्टालिन को दावे को गलत साबित करने की चुनौती देते हुए DMK प्रमुख को इसका “सबसे बड़ा दोषी” करार दिया.

DMK ने किया SIR का सही से विरोध

अर्जुन ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान 97 लाख से अधिक मतदाताओं (विशेषकर 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं और महिलाओं) के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन DMK की ओर से इसके खिलाफ न तो कोई विरोध हुआ और न ही कोई आधिकारिक बयान आया.

उन्होंने कहा कि जब अनियमितताएं सामने आईं, तो TVK ने इस प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. अर्जुन ने कहा कि स्टालिन अब SIR को लेकर ‘‘घड़ियाली आंसू’’ बहा रहे हैं.

DMK ने विधानसभा चुनाव में की धांधली!

TVK के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 से 23 फरवरी 2026 के बीच SIR के दौरान सत्तारूढ़ दल के हितों को साधने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया. मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि DMK ने चुनाव आयोग और राज्य तंत्र से डेटा निकालने के लिए एक निजी फर्म का इस्तेमाल किया, जिसने मतदान के दिन मतदाताओं पर नजर रखने के लिए एक विशेष ऐप विकसित किया था.

'...तो TVK की आतीं 160 सीटें'

उन्होंने दावा किया कि यदि SIR प्रक्रिया में मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम न हटाए गए होते, तो TVK विधानसभा चुनाव में मिली 108 सीट के बजाय 160 से अधिक सीट हासिल करती और DMK प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा पाने लायक भी नहीं रहती.