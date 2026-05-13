विजय थलापति ने तमिलनाडु विधानसभा में साबित किया बहुमत, TVK के समर्थन में कितने पड़े वोट? 

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय थलापति ने तमिलनाडु विधानसभा में साबित किया बहुमत, जानें TVK के समर्थन में कितने पड़े वोट? 

विजय थलापति ने तमिलनाडु विधानसभा में साबित किया बहुमत, जानें TVK के समर्थन में कितने पड़े वोट? 

TVK विधानसभा चुनाव में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम रह गईं. विजय को कांग्रेस, CPI, CPIM, IUML, VCK ने समर्थन देने का ऐलान किया था.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 May 2026 12:17 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट वाली अग्निपरीक्षा विजय थलापति ने पास कर ली है. विजय सरकार को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि प्रमुख विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट की वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके साथ ही टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया.

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके गठबंधन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, लेकिन उसके पास अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं था. कांग्रेस, CPI, CPI (M), VCK, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) और कुछ निर्दलीय एवं छोटे दलों के समर्थन से विजय ने सरकार बनाई थी. फ्लोर टेस्ट के दौरान गठबंधन को कुल 144 विधायकों का समर्थन मिला है. 

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले दो गुटों में बंटी AIADMK, एक धड़े ने विजय की TVK को समर्थन का किया ऐलान

विजय ने सदन में पेश किया था विश्वास प्रस्ताव

विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया. चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों ने सरकार के समर्थन में अपनी बात रखी, जबकि विपक्ष ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रमुख विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु के CM बने थलापति विजय तो आया इस देश के प्रधानमंत्री का रिएक्शन, कहा- एक उंगली की क्रांति...

चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?

TVK विधानसभा चुनाव में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम रह गईं. विजय ने दो विधानसभा सीटों से जीत हासिल की है. उन्हें एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की सीटों की संख्या घटकर 107 रह गई है. वीके के सहयोगी दलों में कांग्रेस के 5 विधायक, सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 विधायक शामिल हैं. इन सबको जोड़कर विधानसभा में गठबंधन की कुल संख्या 120 पहुंच गई है. हालांकि विजय की पार्टी को फ्लोर टेस्ट में 144 विधायकों ने अपना समर्थन दिया है. 

Published at : 13 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay Thalapathy Breaking News Abp News TVK CONGRESS
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