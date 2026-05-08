हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नल सोफिया पर मंत्री के विवादित बयान को SG ने ज़ुबान फिसलने का मामला बताया, SC ने कहा- मुकदमे पर फैसला ले MP सरकार

कर्नल सोफिया पर मंत्री के विवादित बयान को SG ने ज़ुबान फिसलने का मामला बताया, SC ने कहा- मुकदमे पर फैसला ले MP सरकार

तुषार मेहता ने कहा कि विजय शाह कर्नल सोफिया की प्रशंसा करना चाहते लेकिन शब्दों का चयन गलत हो गया. इस पर सीजेआई ने एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वह पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 08 May 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले अपने मंत्री विजय शाह पर मुकदमे की अनुमति देने पर फैसला ले. इस निर्देश के साथ कोर्ट ने सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी है. विजय शाह के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने बयान के अगले दिन ही माफी मांग ली थी लेकिन जज इससे आश्वस्त नजर नहीं आए.

क्या है मामला?
पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत हमला किया था. इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने सेना के प्रवक्ता की भूमिका निभाई थी. 12 मई, 2025 को विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश ने आतंकियों से बदला लेने के लिए 'आतंकियों की बहन' को भेजा है.

कोर्ट ने एसआईटी को दी थी जांच
विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था. हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. विजय शाह राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी को सौंप दिया. इस एसआईटी में आईपीएस प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह हैं.

कानूनन अनुमति जरूरी
19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में एसआईटी ने बताया था कि बीएनएस की धारा 196 (सांप्रदायिक या दूसरे आधारों पर समाज मे वैमनस्य फैलाना) के मामलों में मुकदमे के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है. उसने सरकार से मुकदमे की अनुमति मांगी थी लेकिन अभी तक उसे सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है. कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा था.

यह भी पढ़ें:- 'सबरीमाला मंदिर मामले से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये...', CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर बोला SC

सॉलिसिटर ने किया बचाव
शुक्रवार, 8 मई 2026 को राज्य सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शायद विजय शाह अपनी बात ठीक से रख नहीं पाए थे. उनका मकसद कर्नल सोफिया की प्रशंसा करना था लेकिन शब्दों का चयन गलत हो गया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वह पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- 'धार्मिक रीति-रिवाजों पर सवाल उठने लगे तो धर्म और सभ्यता का विघटन...', सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई में क्या बोला SC?

'सरकार ले फैसला'
कोर्ट ने कहा कि अगर विजय शाह से गलती हुई थी तो उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी. इस पर मंत्री के लिए पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 13 मई, 2025 को ही बयान जारी कर माफी मांग ली थी लेकिन जज इस दलील से सहमत नहीं हुए. उन्होंने राज्य सरकार से एसआईटी के अनुरोध पर फैसला लेने के लिए कहते हुए सुनवाई टाल दी. इस दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि सरकार सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 08 May 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Vijay Shah Tushar Mehta Pakistan Legal News SUPREME COURT OPERATION SINDOOR Sofiya Qureshi CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नल सोफिया पर मंत्री के विवादित बयान को SG ने ज़ुबान फिसलने का मामला बताया, SC ने कहा- मुकदमे पर फैसला ले MP सरकार
कर्नल सोफिया पर मंत्री के विवादित बयान को SG ने ज़ुबान फिसलने का मामला बताया, SC ने कहा- मुकदमे पर फैसला ले MP सरकार
इंडिया
Bengal New CM Live: बंगाल में आज होगा नए CM का ऐलान, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
Live: बंगाल में आज होगा नए CM का ऐलान, शुभेंदु का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
इंडिया
भवानीपुर या नंदीग्राम, बंगाल की कौन-सी सीट छोड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी? CM की रेस में सबसे आगे
भवानीपुर या नंदीग्राम, बंगाल की कौन-सी सीट छोड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी? CM की रेस में सबसे आगे
इंडिया
मोहब्बत करने पर मिली मौत, युवक को बीच सड़क 17 बार चाकू से गोद डाला... लड़के के घर वाले मांग रहे इंसाफ
मोहब्बत करने पर मिली मौत, युवक को बीच सड़क 17 बार चाकू से गोद डाला... लड़के के घर वाले मांग रहे इंसाफ
Advertisement

वीडियोज

Bengal New CM: कौन बनेगा बंगाल का सीएम? | Dilip Ghosh | BJP | Subhendu Adhikari
Tamil Nadu Government Formation: TVK विधायक औरवरिष्ठ नेताओं की बैठक
Bengal New CM: Suvendu Adhikari नहीं बंगाल में ये होंगे नए सीएम?
Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
तमिलनाडु में विजय के साथ होगा खेला? अगर साथ आए DMK-AIADMK तो पलट जाएगा पूरा गेम
बिहार
सम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले- 'सरकार-प्रशासन को…'
सम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले- 'सरकार-प्रशासन को…'
चुनाव 2026
Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अमित शाह के इन दो सिग्नल से साफ हो गई पूरी तस्वीर 
बॉलीवुड
Aakhri Sawal Trailer: सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
सच से पर्दा उठाती है संजय दत्त की 'आखिरी सवाल', दमदार है फिल्म का ट्रेलर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश में कितने लोग मांसाहारी? त्योहारों पर हर सेकेंड 3 बिरयानी और कवाब ऑर्डर! फिर भी 'एक जिला, एक व्यंजन' में जगह नहीं
उत्तर प्रदेश में कितने लोग मांसाहारी? त्योहारों पर हर सेकेंड 3 बिरयानी और कवाब ऑर्डर!
आईपीएल 2026
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
DC या KKR, आज कौन मारेगा बाजी; हारने वाली टीम प्लेऑफ की रेस से हो जाएगी बाहर? जानिए
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
घर के किचन गार्डन में कैसे उगाएं अदरक? चाय से लेकर देसी दवा की नहीं रहेगी कमी
शिक्षा
Sleep Break In School: इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
इस देश के स्कूलों में बच्चों को मिलता है सोने के लिए ब्रेक, जानें क्यों करते हैं ऐसा?
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget