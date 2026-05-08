सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले अपने मंत्री विजय शाह पर मुकदमे की अनुमति देने पर फैसला ले. इस निर्देश के साथ कोर्ट ने सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी है. विजय शाह के वकील ने कहा कि उन्होंने अपने बयान के अगले दिन ही माफी मांग ली थी लेकिन जज इससे आश्वस्त नजर नहीं आए.

क्या है मामला?

पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत हमला किया था. इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने सेना के प्रवक्ता की भूमिका निभाई थी. 12 मई, 2025 को विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश ने आतंकियों से बदला लेने के लिए 'आतंकियों की बहन' को भेजा है.

कोर्ट ने एसआईटी को दी थी जांच

विजय शाह के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था. हाई कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. विजय शाह राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने जांच का जिम्मा 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी को सौंप दिया. इस एसआईटी में आईपीएस प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह हैं.

कानूनन अनुमति जरूरी

19 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में एसआईटी ने बताया था कि बीएनएस की धारा 196 (सांप्रदायिक या दूसरे आधारों पर समाज मे वैमनस्य फैलाना) के मामलों में मुकदमे के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है. उसने सरकार से मुकदमे की अनुमति मांगी थी लेकिन अभी तक उसे सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है. कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए राज्य सरकार से जल्द फैसला लेने को कहा था.

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सॉलिसिटर ने किया बचाव

शुक्रवार, 8 मई 2026 को राज्य सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शायद विजय शाह अपनी बात ठीक से रख नहीं पाए थे. उनका मकसद कर्नल सोफिया की प्रशंसा करना था लेकिन शब्दों का चयन गलत हो गया. इस पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वह पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं.

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'सरकार ले फैसला'

कोर्ट ने कहा कि अगर विजय शाह से गलती हुई थी तो उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी. इस पर मंत्री के लिए पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 13 मई, 2025 को ही बयान जारी कर माफी मांग ली थी लेकिन जज इस दलील से सहमत नहीं हुए. उन्होंने राज्य सरकार से एसआईटी के अनुरोध पर फैसला लेने के लिए कहते हुए सुनवाई टाल दी. इस दौरान बेंच के सदस्य जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि सरकार सारी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले.