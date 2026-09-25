केरल में चुनाव लड़ेंगे तमिलनाडु CM विजय? स्वामी जन तीर्थ ने दिया बड़ा बयान

केरल की राजनीति को लेकर कोडैकनाल के श्री नारायण गुरु आश्रम के स्वामी जन तीर्थ का एक बयान चर्चा में है. उन्होंने कहा है कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय केरल में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो वह चुनाव जीत सकते हैं. PTI वीडियो के मुताबिक, उन्होंने कहा कि केरल के लोग अब विजय को सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक गंभीर राजनेता के रूप में भी देख रहे हैं.

स्वामी जन तीर्थ ने राजनीतिक माहौल पर बात करते हुए कहा कि अगर विजय केरल में चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की पूरी संभावना है. उन्होंने कहा कि लोगों के बीच विजय की राजनीतिक पहचान भी मजबूत हुई है. यह स्वामी जन तीर्थ का राजनीतिक आकलन है. इससे किसी चुनाव के वास्तविक नतीजे या विजय की चुनावी जीत की पुष्टि नहीं होती.

TVK ने केरल में शुरू किया काम

स्वामी जन तीर्थ ने दावा किया कि विजय की राजनीतिक पार्टी TVK ने केरल में भी संगठनात्मक काम शुरू कर दिया है. उनके मुताबिक, पार्टी ने राज्य के कई इलाकों में कार्यालय खोले हैं. उन्होंने खास तौर पर पलक्कड़, कोझिकोड और वायनाड जैसे जिलों के साथ-साथ तिरुवनंतपुरम के आसपास के इलाकों का जिक्र किया. हालांकि, इन कार्यालयों की संख्या और पार्टी की संगठनात्मक स्थिति के बारे में अलग से आधिकारिक जानकारी इस बयान में नहीं दी गई है.

विजय की तारीफ में क्या कहा?

स्वामी जन तीर्थ ने विजय के आश्रम आने और लोगों की बेहतर सेवा के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद लेने की बात की. उन्होंने विजय की इस पहल की तारीफ की. उन्होंने तमिलनाडु की पिछली सरकार से तुलना करते हुए कहा कि पिछली सरकार ईश्वर की कृपा को उतना महत्व नहीं देती थी. यह उनका व्यक्तिगत बयान है.

V D सतीसन को लेकर भी किया दावा

स्वामी जन तीर्थ ने केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि विजय और सतीसन ने अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले श्री नारायण गुरु का आशीर्वाद लिया था.

केरल की राजनीति में विजय की चर्चा

विजय के राजनीतिक प्रभाव को लेकर केरल में समय-समय पर चर्चा होती रही है. पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से आने वाले विजय की लोकप्रियता को देखते हुए उनके केरल में चुनाव लड़ने की संभावना से जुड़ी अटकलें भी सामने आती रही हैं.