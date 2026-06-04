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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTamil Nadu Politics: विजय का बड़ा दांव, कांग्रेस को दे दी एकमात्र बची राज्यसभा सीट, आगे की रणनीति पर बढ़ा सस्पेंस

Tamil Nadu Politics: विजय का बड़ा दांव, कांग्रेस को दे दी एकमात्र बची राज्यसभा सीट, आगे की रणनीति पर बढ़ा सस्पेंस

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की एकमात्र खाली राज्यसभा सीट कांग्रेस को दे दी. इस फैसले को 2029 चुनावों से पहले गठबंधन मजबूत करने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 03:38 PM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की खाली पड़ी एकमात्र राज्यसभा सीट अपने सहयोगी दल कांग्रेस को देने का फैसला किया है. इस निर्णय को टीवीके (TVK) और कांग्रेस के बीच बढ़ती राजनीतिक साझेदारी का संकेत माना जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. तमिलनाडु में टीवीके की अल्पमत सरकार को बनाए रखने में कांग्रेस की भूमिका बेहद अहम है. विधानसभा में कांग्रेस के पांच विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जिससे सरकार को स्थिरता मिल रही है.

यह भी पढ़ें : केरल पहुंचा मानसून! यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री? जानें IMD ने क्या बताया?

प्रवीण चक्रवर्ती पर चर्चा तेज
इस घोषणा से कुछ समय पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की थी. इसके बाद राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती को पार्टी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बना सकती है. माना जाता है कि कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया
राज्यसभा की यह सीट अन्नाद्रमुक (AIADMK) नेता सी.वी. शन्मुगम के संसद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. शन्मुगम हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस नेताओं ने विजय के इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह एक उदार और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम है. कांग्रेस सांसद जोतिमणि ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि इस अतिरिक्त सीट से संसद में पार्टी की आवाज और मजबूत होगी. उन्होंने कहा, “राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी, जिससे भाजपा का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा.”

डीएमके के आरोपों पर टीवीके का जवाब
पार्टी प्रवक्ता ए. सरवनन ने आरोप लगाया कि टीवीके संसद में भाजपा से सीधे टकराव से बचना चाहती है और यह जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंप रही है. सरवनन ने कहा, 'टीवीके संसद में भाजपा के साथ सीधे  संघर्ष से बचना चाहती है, इसलिए उसने यह काम कांग्रेस को दे दिया है.' टीवीके नेताओं ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह फैसला किसी राजनीतिक लड़ाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि गठबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है. नेता ने कहा, “यह किसी तरह का जिम्मेदारी सौंपना नहीं है. हम कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं. आखिर सिर्फ एक सांसद के साथ हम क्या कर सकते हैं?”

यह भी पढें : त्विषा मर्डर केस: आरोपी सास और पति को मिल रहा VIP ट्रीटमेंट, चोट के बहाने अस्पताल में दिया गया बेड

Published at : 04 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Joseph Vijay Rajya Sabha Seat CONGRESS Thalapathy
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