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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय सरकार के 100 दिन पर रजनीकांत का 'साइलेंट मोड', किया ऐसे रिएक्ट

विजय सरकार के 100 दिन पर रजनीकांत का 'साइलेंट मोड', किया ऐसे रिएक्ट

थलापति विजय के बतौर तमिलनाडु सीएम 100 दिन पूरे हो गए हैं. उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रजनीकांत से सवाल पूछा गया. वो बिना जवाब दिए वहां से चले गए.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Aug 2026 07:04 AM (IST)
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थलापति विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति खत्म करते हुए, अपनी पार्टी के सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल करने के बाद विजय ने लोक भवन में तमिलनाडु के गवर्नर आर.वी. अर्लेकर से मुलाकात की थी. सीएम विजय की सरकार बने 100 दिन हो गए हैं. 17 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 100 दिन पूरे हुए. तमिलनाडु की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सुपरस्टार रजनीकांत से सवाल पूछा गया तो बिना कुछ कहे निकल गए.

रजनीकांत ने दिया ऐसा जवाब
मंगलवार 25 अगस्त को रजनीकांत हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. उनका एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें रजनीकांत जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहां कई रिपोर्ट्स मौजूद थे. जब उनमें से किसी एक ने उनसे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर विजय के 100 दिन पूरे होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वो मुस्कुराए और अपनी कार में बैठ गए.

कैसे रहे 100 दिन
सीएम विजय ने इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए और भष्ट्राचार की फाइल्स भी खोली हैं. उन्होंने आविन के दूध खरीद का दाम बढ़ाने और मैटरनिटी लीव का दायरा बढ़ाने से लेकर विधायकों के लिए गाड़ियों और भत्तों का ऐलान करने और पिछली DMK सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने की धमकी देने तक का काम इन 100 दिनों में किया है.

रजनीकांत ने ट्रोल्स को दिया था करारा जवाब
जून में अपनी फिल्म धर्मन के टाइटल रिवील के दौरान रजनीकांत ने कहा था, आजकल वो जो कुछ भी सार्वजनिक रूप से कहते हैं, वो एक मुद्दा बन जाता है. उन्होंने कहा था, "जैसे ही कोई मुझे बोलने के लिए बुलाता है, मुझे हिचकिचाहट होती है. क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं, तो वो आपके या मेरे लिए समस्या बन जाती है." उन्होंने यह भी कहा कि चुप रहने से भी कोई फायदा नहीं होता, और अगर मैं चुप रहता हूं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कहेंगे कि वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या उन्होंने मुंह में 'कोझुकट्टई' (एक मीठी डिश) दबा रखी है?

ये भी पढ़ें: PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Rajinikanth Thalapathy Vijay
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