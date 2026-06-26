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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावेनेजुएला में भीषण भूकंप का भारत पर क्या होगा असर! कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट, महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

वेनेजुएला में भीषण भूकंप का भारत पर क्या होगा असर! कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट, महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

Venezuela Crude Oil: वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 09:43 AM (IST)
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Venezuela Crude Oil: वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने सिर्फ वहां भारी तबाही नहीं मचाई है, बल्कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर भी नई चिंता पैदा कर दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि बंदरगाहों पर असर, शिपिंग में देरी और बीमा लागत बढ़ने से भारत के लिए तेल आयात महंगा और प्रभावित हो सकता है.

24 जून को वेनेजुएला में कुछ सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए. इन्हें पिछले 125 वर्षों का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है. भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं. इलाके में लगातार आफ्टरशॉक भी महसूस किए जा रहे हैं.

भारत के लिए क्यों बढ़ी चिंता

यह भूकंप ऐसे समय आया है जब भारत ईरान युद्ध के कारण तेल आपूर्ति में आई बाधाओं से उबरने की कोशिश कर रहा था. हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ था. इससे उम्मीद थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति सामान्य हो जाएगी. लेकिन अब वेनेजुएला में आई आपदा ने भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है.

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भारत के लिए अहम बना वेनेजुएला

ईडीएमई इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल हेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुणाल खन्ना ने कहा कि हाल के महीनों में वेनेजुएला भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि अगर वहां के निर्यात ढांचे पर असर पड़ा तो इसका प्रभाव दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है. उनके मुताबिक भारत की निर्भरता बहुत कम समय में तेजी से बढ़ी है.

तेल आयात में आई थी बड़ी बढ़ोतरी

भारत ने अप्रैल और मई के दौरान वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद में भारी बढ़ोतरी की थी. मध्य पूर्व में अनिश्चितता के कारण भारतीय रिफाइनरियों ने वेनेजुएला को वैकल्पिक स्रोत के रूप में चुना था. इसी वजह से वेनेजुएला भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया.

सिर्फ तेल संयंत्र नहीं, पूरी सप्लाई चेन पर खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि जोखिम केवल तेल संयंत्रों के नुकसान तक सीमित नहीं है. अगर निर्यात टर्मिनल सुरक्षित भी रहें, तब भी बिजली गुल होने, सड़क और परिवहन नेटवर्क क्षतिग्रस्त होने तथा बंदरगाहों पर आपात प्रतिबंध लगने से जहाजों की आवाजाही कई दिनों या हफ्तों तक प्रभावित हो सकती है. वेनेजुएला के प्रमुख कार्गो बंदरगाह ला गुआइरा को आपदा क्षेत्र घोषित किया जा चुका है. इससे शिपिंग और पोर्ट संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है.

शिपिंग कंपनियों पर बढ़ेगा खर्च

जहाजों को माल लोड करने के लिए अधिक इंतजार करना पड़ सकता है. रूट बदलने और देरी के कारण डेमरेज शुल्क भी बढ़ सकता है. इन अतिरिक्त खर्चों का असर कारोबारियों, रिफाइनरियों और बीमा कंपनियों पर पड़ेगा.

बीमा कंपनियों के लिए भी नई चुनौती

कुणाल खन्ना ने कहा कि वेनेजुएला से आने वाले जहाजों के लिए बीमा पॉलिसियां अब तक मुख्य रूप से भू-राजनीतिक और प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं. लेकिन अब भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी जोखिम का बड़ा कारण बन गई हैं. उन्होंने कहा कि अब इस समुद्री मार्ग का आकलन प्राकृतिक आपदाओं के नजरिए से भी करना होगा.

भारत का निवेश भी दांव पर

भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने भी वेनेजुएला के तेल परियोजनाओं में निवेश किया हुआ है. अगर लंबे समय तक उत्पादन या निर्यात प्रभावित रहता है तो भारत के आर्थिक और परिचालन हितों पर भी असर पड़ सकता है.

पीएम मोदी और वेनेजुएला के बीच हुई थी बातचीत

इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की थी. दोनों नेताओं ने खनन, महत्वपूर्ण खनिज, दवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की थी. हालांकि, अब भूकंप के बाद इन योजनाओं में देरी या बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

नई सप्लाई चेन के साथ नए जोखिम

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी नए देश से व्यापार शुरू करने से जोखिम खत्म नहीं होता, बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है. भारत ने मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने के लिए वेनेजुएला का रुख किया था. लेकिन इस भूकंप ने दिखा दिया कि हर नए व्यापारिक मार्ग के साथ नई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं.

आगे की स्थिति पर रहेगी नजर

आने वाले दिनों में नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आने के बाद शिपिंग कंपनियां, ऊर्जा कारोबारी और बीमा कंपनियां हालात पर करीबी नजर रखेंगी. भारत के लिए यह भूकंप उसके नए और अहम तेल आपूर्ति मार्ग में उभरे एक बड़े जोखिम के रूप में देखा जा रहा है.

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Venezuela India Oil Imports
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