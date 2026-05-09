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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सरकार बनाने में नहीं डालना चाहते रोड़ा' तमिलनाडु में TVK को समर्थन देने के बाद बोले VCK प्रमुख तिरुमावलवन

'सरकार बनाने में नहीं डालना चाहते रोड़ा' तमिलनाडु में TVK को समर्थन देने के बाद बोले VCK प्रमुख तिरुमावलवन

Tamil Nadu Government: VCK चीफ थोल तिरुवमावलवन ने कहा कि हम विजय की पार्टी टीवीके को सिर्फ सरकार गठन के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं और इसके साथ कोई अन्य शर्त जुड़ी हुई नहीं है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 May 2026 07:42 PM (IST)
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  • डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने वीसीके के फैसले का समर्थन किया।

तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेतृत्व में नई सरकार के गठन में आ रही दिक्कतें अब समाप्त हो गई है. सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से 2 सीट दूर टीवीके को थोल तिरुमावलवन की पार्टी वीसीके ने टीवीके को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है. हालांकि, टीवीके के समर्थन देने की घोषणा के बाद वीसीके प्रमुख थोल तिरुमावलवन ने इस बात पर हैरानी जताई कि टीवीके चीफ विजय आज शनिवार (9 मई, 2026) को तमिलनाडु के राज्यपाल आरवी अर्लेकर से मुलाकात नहीं कर पाए.

उन्होंने कहा, ‘यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि टीवीके नेता सी. जोसेफ विजय आज शनिवार (9 मई, 2026) को राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर पाए. राज्यपाल को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी चाहिए. उन्हें विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए. उन्हें टीवीके को सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए.’

TVK को समर्थन देने पर क्या बोले VCK चीफ?

VCK चीफ थोल तिरुवमावलवन ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा, ‘यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि VCK, टीवीके के नेता विजय के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के गठन में बाधा न बने और साथ ही यहां राष्ट्रपति शासन लागू न हो. हम सिर्फ सरकार गठन के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं और इसके साथ कोई अन्य शर्त जुड़ी हुई नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘टीवीके प्रमुख विजय ने हमें सूचना दी थी कि वह यहां आने वाले हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुलाकात कर सकते हैं और आज आने की जरूरत नहीं है. पार्टी कार्यकर्ता अब शांतिपूर्वक वापस जा सकते हैं.’

यह भी पढे़ंः तमिलनाडु में विजय सरकार, राज्यपाल ने थलापति को मुलाकात के लिए बुलाया, थोड़ी देर में मीटिंग

TVK को समर्थन देने पर क्या बोले डीएमके चीफ?

उन्होंने डीएमके चीफ एमके स्टालिन के हुई बातचीत पर कहा, ‘हमने औपचारिक रूप से डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन को भी इसकी जानकारी दे दी है. उन्होंने कहा कि अगर आपने यह रुख अपनाने का फैसला ले लिया है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.’

हमने संयुक्त रूप से लिया फैसलाः वीसीके चीफ

VCK चीफ थोल तिरुमावलवन ने कहा, ‘वर्तमान के राजनीतिक संकट को देखते हुए वामपंथी दलों और वीसीके ने दीर्घकालिक राजनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने में चर्चा की और उन चर्चाओं के आधार पर हमने संयुक्त रूप से फैसला लिया.’

उन्होंने कहा, ‘वामपंथी पार्टियों ने पहले अपने-अपने राज्य कमेटियों में फैसला लेने की योजना बनाई थी, जिसके बाद वीसीके उस पर विचार करने के बाद आखिरी फैसले की घोषणा करती. इसी क्रम में सीपीएम और सीपीआई ने टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया. उस फैसले के आधार पर लेफ्ट पार्टियों के पत्र वीसीके की ऑनलाइन बैठक में शेयर किए गए. इसके बाद उच्चस्तरीय कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष को आखिरी फैसला लेने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया.’

यह भी पढ़ेंः कपास की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पावरलूम सेक्टर के लिए तबाही की चेतावनी, ओवैसी ने की सरकार से कार्रवाई की मांग

Published at : 09 May 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Thalapathy Vijay TVK VCK
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