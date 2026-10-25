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विंग्स ओवर गंगा शो में दिखा गजब का प्रदर्शन, राफेल-तेजस समेत लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब

वाराणसी में ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो का 25 अक्टूबर 2026 को समापन हुआ. पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने राफेल, तेजस समेत विमानों का प्रदर्शन देखा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Oct 2026 03:07 PM (IST)
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वाराणसी में आयोजित तीन दिवसीय ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो का आयोजन किया गया. ये भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था. शो के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नमो घाट पहुंचे. उन्होंने एक साथ मिलकर वायुसेना के विमानों के करतब देखा.

शो के दौरान भारतीय वायुसेना जाबाज पायलटों ने  राफेल, सुखोई-30, तेजस, मिराज-2000, जगुआर और मिग-29 समेत करीब 100 विमानों की मदद से अपनी ताकत और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया. 

इस दौरान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस ने कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए शानदार करतब दिखाए.  विमानों ने गंगा के ऊपर भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया. राफेल की गर्जना से काशी का आसमान गूंज उठा. तीन राफेल विमानों ने ‘नीलकंठ फॉर्मेशन’ बनाई. ‘प्रचंड फॉर्मेशन’ में सुखोई-30 एमकेआई, राफेल, जगुआर, मिराज-2000, एलसीए तेजस और मिग-29 समेत छह तरह के लड़ाकू विमान शामिल हुए. इन विमानों ने आसमान में तीर की नोक जैसी आकृति बनाई.

जगुआर और मिराज-2000 ने भी दिखाए करतब

चार जगुआर विमानों ने मिलकर ‘पशुपति फॉर्मेशन’ में उड़ान भरी. इस दौरान विमानों ने आसमान में हीरे जैसी आकृति बनाई. जगुआर विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है. इसके अलावा मिराज-2000 लड़ाकू विमानों और भारतीय नौसेना के पी-8आई समुद्री निगरानी विमान ने मिलकर ‘नटराज फॉर्मेशन’ बनाई. इस प्रदर्शन में P-8I विमान के साथ दो मिराज-2000 विमान उड़ते दिखाई दिए.

C-295 और डोर्नियर विमानों की ‘भैरव फॉर्मेशन’

एयर शो में एक सी-295 परिवहन विमान और दो डोर्नियर विमानों ने ‘भैरव फॉर्मेशन’ में हिस्सा लिया. सी-295 आधुनिक परिवहन विमान है, जबकि डोर्नियर विमानों का इस्तेमाल निगरानी, संपर्क और दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जाता है कार्यक्रम के दौरान ‘भगीरथी फॉर्मेशन’ भी देखने को मिली. इसमें स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और अमेरिकी मूल के अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया. इन हेलीकॉप्टरों ने आसमान में हीरे जैसी आकृति बनाई. एयर शो के दौरान चेतक हेलीकॉप्टरों ने भी खास प्रदर्शन किया. ग्रुप कमांडर दीपांकर के नेतृत्व में तीन चेतक हेलीकॉप्टरों ने आसमान में तिरंगा लहराया. इस प्रदर्शन ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force VARANASI Ganga Air Show
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