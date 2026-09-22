वंदे मातरम पूरा अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के छह अंतरे का गायन अनिवार्य करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. गायक टी. एम. कृष्णा ने याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून बनाना नक्सलियों के हिसाब से नहीं होना चाहिए.

सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने SG की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें यह बात वापस लेनी चाहिए. यह लाइव चल रहा है. यह गैर-जरूरी था. कुछ मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि हम कानून के अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं करते. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट मुरलीधर के बीच तीखी बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे बागची ने कहा कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है.

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैंने जो कहा है उसे मैं दोहरा सकता हूं. कानून के हिसाब से ही चलना होता है. मैंने जो कहा, उसके लिए मुझे कोई अफ़सोस नहीं है. इस पर वरिष्ठ वकील मुरलीधर ने कहा कि वो फिर से वही बात दोहरा रहे हैं. अब मुझे कड़ा विरोध दर्ज कराना होगा. इसके बाद सीनियर वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सोचने का मतलब नक्सली होना नहीं है. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने दखल देते हुए संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया और कहा कि संविधान के तहत एक ऐसे व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त हैं जिस पर आतंकवादी होने का आरोप हो.

सुप्रीम कोर्ट में किसने दी चुनौती

बता दें कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और कन्नड़ संगीतकार टीएम कृष्णा ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम को पूरा गाने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि जो चार स्टैंजा अब जोड़े गए हैं, वह धार्मिक प्रकृति के हैं. राष्ट्रगीत के अपमान के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है.

कब होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र गीत क्या हो, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है. जहां तक दंड के प्रावधान की बात है, हम उस पर सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

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