वंदे मातरम विवाद पर एक पब्लिक वीडियो बयान के बाद J&K पुलिस ने एक बड़े धार्मिक नेता को बांदीपुरा के पुलिस स्टेशन में बुलाकर "फटकार" लगाई, जिसके बाद पूरे J&K में बहुत गुस्सा है. हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन और कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक और श्रीनगर के पूर्व MP आगा रूहुल्लाह ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सीधा दखल बताया.

जाने-माने कश्मीरी इस्लामिक विद्वान और मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) के संरक्षक मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी – बांदीपुरा के दारुल उलूम रहीमिया के रेक्टर – को गुरुवार को कथित तौर पर पुलिस स्टेशन में बुलाकर फटकार लगाई गई.

यह घटना शुक्रवार को सामने आई, जब कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज़ उमर फारूक ने श्रीनगर में हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद फेसबुक और X पर एक वीडियो स्टेटमेंट के ज़रिए बताया कि मौलाना कासमी को पिछले दिन पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और "डांटा" गया था.

शुक्रवार को अपनी नज़रबंदी के साथ-साथ इस कदम की निंदा करते हुए, मीरवाइज़ उमर फारूक ने समन को "बहुत अफसोसनाक" बताया और सवाल किया कि क्या धार्मिक विद्वानों को अब अपने विश्वासों और तौहीद (एकेश्वरवाद) के मुख्य इस्लामी सिद्धांत की रक्षा के लिए अपनी चिंताएँ ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं है.

In keeping with the “tradition” of putting me under house arrest on Fridays, ahead of visiting Jama Masjid for sermon and prayers, I have again been put under house arrest today. I had anticipated this, as I had raised people’s grave concerns over the disaster waiting to happen in the eco fragile region of sheshnag after the viral visuals, and later the recitation of Vande Mataram at the religious function of wakf board, I would be punished this friday by being put under house arrest. It has become a precedent that every time i raise people’s issues and concerns, that Friday i am not allowed to go to Jama Masjid! It would do the ruling regime much better if instead of applying pressure on me, it understands the sensitivity and impact these issues have on the people of jammu Kashmir, whose welfare it claims to hold dear, and desists from imposing things that cause people hurt and concern. — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) November 27, 2026

श्रीनगर के पूर्व MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जाने-माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को पुलिस द्वारा समन भेजे जाने की निंदा की. उन्होंने इसे "बहुत बुरा" बताया और चेतावनी दी कि इतने बड़े कद के सम्मानित मौलवी को परेशान करना "रेड लाइन" पार करना है.

Summoning Maulana Rahmatullah Mir Qasmi sb after the MMU’s condemnation of the Waqf-Vande Matram issue is deplorable. Harassing a respected religious preacher of his stature is a red line. We demand immediate explanation from @JmuKmrPolice over this incident and ask under which law was this inquiry carried out. — Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) November 27, 2026

X पर अपने ऑफिस से जारी एक बयान में—मेहदी ने J&K वक्फ बोर्ड के एक इवेंट में वंदे मातरम बजाए जाने के खिलाफ MMU के विरोध के बाद J&K पुलिस द्वारा मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को समन भेजे जाने के पीछे के कानूनी आधार पर सवाल उठाया.

मेहदी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस से तुरंत जवाब मांगा, और अधिकारियों से यह साफ करने को कहा कि किस खास कानूनी नियम के तहत जांच और समन भेजा गया था.

इससे पहले, मौलाना रहमतुल्लाह कासमी ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें जम्मू के कई इमामों के सार्वजनिक तौर पर तौबा करने और कलिमा पढ़ने का स्वागत किया गया था, जो श्रीनगर में J&K वक्फ बोर्ड के एक इवेंट में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान खड़े हुए थे.

अपनी बात में, कासमी ने इस बात पर चिंता जताई कि मुस्लिम स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को कथित तौर पर इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ गाने के लिए खड़े होने के लिए मजबूर किया जा रहा है और 1986 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य) का हवाला दिया, जो कॉन्शियस ऑब्जेक्शन को बचाता है.