वंदे मातरम विवाद: सोनिया गांधी के इशारे पर बवाल, हिंदू सेना ने की शिकायत

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 15 अगस्त को हुए इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है. शिकायत में सोनिया गांधी के कथित इशारों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है.

शिकायत में कहा गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गायन किया जा रहा था. इसी दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों का वीडियो सामने आया, जिसके बाद यह मामला चर्चा और विवाद का विषय बन गया. हिंदू सेना का आरोप है कि अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में इन इशारों को लेकर सवाल उठाए गए और यह आरोप लगाया गया कि ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों से राष्ट्रगीत का अपमान हुआ. हालांकि, शिकायत में खुद भी पूरे मामले की वास्तविकता और वीडियो के संदर्भ की जांच की जरूरत बताई गई है.

वायरल वीडियो की जांच की मांग

विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम की मूल और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही कार्यक्रम की उपलब्ध ऑडियो-वीडियो फुटेज और इससे जुड़े अन्य सबूत भी सुरक्षित रखने को कहा गया है. शिकायत में वायरल हो रहे वीडियो की वास्तविकता और उसके पूरे संदर्भ की जांच कराने की मांग की गई है.

शिकायतकर्ता ने पुलिस से कार्यक्रम में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने की भी मांग की है. इसके अलावा सोनिया गांधी की ओर से किए गए कथित इशारों का वास्तविक उद्देश्य क्या था और उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, इसे भी जांच के जरिए स्पष्ट करने की मांग की गई है.

जांच में आरोप साबित हुआ तो कार्रवाई की मांग

हिंदू सेना ने शिकायत में कहा है कि अगर जांच के दौरान यह साबित होता है कि ‘वंदे मातरम्’ के गायन को जानबूझकर रोकने, उसमें बाधा डालने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो संबंधित कानून के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही शिकायत पर हुई जांच और उसके परिणाम की जानकारी भी शिकायतकर्ता को देने की मांग की गई है.

विष्णु गुप्ता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि यह मामला किसी राजनीतिक द्वेष या व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते नहीं उठाया गया है. उनके मुताबिक, शिकायत का उद्देश्य ‘वंदे मातरम्’ की गरिमा, राष्ट्रीय भावनाओं के सम्मान और कानून के शासन को बनाए रखना है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. यह शिकायत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त को दी गई है. शिकायत में उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने और जांच के बाद जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है.