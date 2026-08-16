स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम विवाद: सोनिया गांधी के इशारे पर बवाल, हिंदू सेना ने की शिकायत

वंदे मातरम विवाद: सोनिया गांधी के इशारे पर बवाल, हिंदू सेना ने की शिकायत

आरोप लगाया गया कि ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों से राष्ट्रगीत का अपमान हुआ. हालांकि, शिकायत में मामले की वास्तविकता और वीडियो के संदर्भ की जांच की जरूरत बताई गई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 15 अगस्त को हुए इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है. शिकायत में सोनिया गांधी के कथित इशारों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है.

शिकायत में कहा गया है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गायन किया जा रहा था. इसी दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों का वीडियो सामने आया, जिसके बाद यह मामला चर्चा और विवाद का विषय बन गया. हिंदू सेना का आरोप है कि अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में इन इशारों को लेकर सवाल उठाए गए और यह आरोप लगाया गया कि ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों से राष्ट्रगीत का अपमान हुआ. हालांकि, शिकायत में खुद भी पूरे मामले की वास्तविकता और वीडियो के संदर्भ की जांच की जरूरत बताई गई है.

वायरल वीडियो की जांच की मांग

विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि कांग्रेस मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम की मूल और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही कार्यक्रम की उपलब्ध ऑडियो-वीडियो फुटेज और इससे जुड़े अन्य सबूत भी सुरक्षित रखने को कहा गया है. शिकायत में वायरल हो रहे वीडियो की वास्तविकता और उसके पूरे संदर्भ की जांच कराने की मांग की गई है.

शिकायतकर्ता ने पुलिस से कार्यक्रम में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने की भी मांग की है. इसके अलावा सोनिया गांधी की ओर से किए गए कथित इशारों का वास्तविक उद्देश्य क्या था और उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, इसे भी जांच के जरिए स्पष्ट करने की मांग की गई है.

जांच में आरोप साबित हुआ तो कार्रवाई की मांग

हिंदू सेना ने शिकायत में कहा है कि अगर जांच के दौरान यह साबित होता है कि ‘वंदे मातरम्’ के गायन को जानबूझकर रोकने, उसमें बाधा डालने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो संबंधित कानून के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही शिकायत पर हुई जांच और उसके परिणाम की जानकारी भी शिकायतकर्ता को देने की मांग की गई है.

विष्णु गुप्ता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि यह मामला किसी राजनीतिक द्वेष या व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते नहीं उठाया गया है. उनके मुताबिक, शिकायत का उद्देश्य ‘वंदे मातरम्’ की गरिमा, राष्ट्रीय भावनाओं के सम्मान और कानून के शासन को बनाए रखना है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. यह शिकायत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त को दी गई है. शिकायत में उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने और जांच के बाद जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram India News DELHI POLICE SONIA GANDHI Vande Mataram Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे मातरम विवाद: सोनिया गांधी के इशारे पर बवाल, हिंदू सेना ने की शिकायत
वंदे मातरम विवाद: सोनिया गांधी के इशारे पर बवाल, हिंदू सेना ने की शिकायत
इंडिया
BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'
BJP के राज्य उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, कहा- 'जब से पार्टी ज्वाइन की तब से...'
इंडिया
'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया
'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया
इंडिया
2014 से 2026: बुनियादी चुनौतियों से अहम मुद्दों तक, PM मोदी के भाषण में 'देश पहले'
2014 से 2026: बुनियादी चुनौतियों से अहम मुद्दों तक, PM मोदी के भाषण में 'देश पहले'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त
'जब तक...', तारिक रहमान के भारत दौरे पर बांग्लादेश ने रखी बड़ी शर्त
राजस्थान
अलवर: अमित शाह ने राजस्थान को दी 6,262 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला
अलवर: अमित शाह ने राजस्थान को दी 6,262 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
विश्व
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget