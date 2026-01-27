हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अंकिता भंडारी के मामले पर बड़ा आंदोलन...' उत्तराखंड कांग्रेस के साथ पार्टी हाईकमान की बैठक, क्या बोले राहुल गांधी?

'अंकिता भंडारी के मामले पर बड़ा आंदोलन...' उत्तराखंड कांग्रेस के साथ पार्टी हाईकमान की बैठक, क्या बोले राहुल गांधी?

Congress Metting: बैठक में रा्हुल गांधी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को युवा नेताओं से तालमेल रखकर आगे बढ़ना होगा और नौजवान नेता सीनियर नेताओं के अनुभव का लाभ उठाएं.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक की. इस मीटिंग में उत्तराखंड की प्रभारी महासचिव कुमारी सेलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष करण माहरा, हरक सिंह रावत शामिल हुए. इस बैठक में राज्य में भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दे के साथ-साथ अंकिता भंडारी मामले को उठाने की बात कही गई.

अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस: सूत्र

सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कही. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाया जाए. रा्हुल गांधी ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को नौजवान नेताओं से तालमेल रखकर आगे बढ़ना होगा और नौजवान नेता सीनियर नेताओं के अनुभव का लाभ उठाएं. इस बैठक में राहुल गांधी ने सभी नेताओं से कहा कि वे एकजुट होकर एक साथ काम करें.

खरगे ने अवैध खनन को बताया बड़ा मुद्दा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस मुद्दे को स्थानीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम ग्राम स्तर पर होना चाहिए. मीटिंग में नेताओं से कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर पार्टी लाइन द्वारा तय बयान पर ही नेता बात करें. बैठक में तय हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जाएगी.

कांग्रेस हाईकमान ने सोमवार (26 जनवरी 2026) को राज्य के नेताओं को जिला स्तर से बूथ स्तर तक समितियों के गठन को पूरा करने का निर्देश दिया. यह हालिया राजनीतिक झटकों के बाद संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है. पिछले हफ्ते के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संगठन सृजन अभियान के तहत छह राज्यों में जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी) अध्यक्षों के चयन के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी.

ये भी पढ़ें : राज्य बार काउंसिल में SC-ST रिजर्वेशन के लिए जनहित याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 27 Jan 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge Uttarakhand Breaking News Abp News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
Advertisement

वीडियोज

अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
India-Europe Trade Deal: 'मदर ऑफ आल डील्स' के साइन होते ही उड़ गए Trump के होश! | PM Modi | António
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी अमेरिकी Tarrif का काट? सुनिए क्या बोले Expert | Donald Trump
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी किसे होगा फायदा? ट्रेड Expert Anuj Gupta ने बताया | PM Modi
Mumbai News: Borivali में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस तो बिलख-बिलख कर रोने लग गई महिला | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
टेलीविजन
'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
'द 50' में ये फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें किसके हैं ज्यादा फॉलोवर्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
यूटिलिटी
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
हेल्थ
Kidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget