Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बूथ अध्यक्ष के घर जलपान, जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुवार (28 मई, 2026) को शाम तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंच गए है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद यह उनका पहला उत्तराखंड दौरा है, इसलिए पार्टी संगठन में खास उत्साह देखने को मिला. एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक जगह-जगह उनके स्वागत की तैयारियां की गई थीं और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया.

देहरादून पहुंचते ही नितिन नबीन सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय गए, जहां प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई. बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी रणनीति, सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर गहन मंथन होने की संभावना है. कोर कमेटी के बाद भाजपा अध्यक्ष की उत्तराखंड के मंत्रियों के साथ भी अलग से बैठक होगी.

दिवंगत भुवन चंद्र खंडूड़ी को देंगे श्रद्धांजलि

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कल शुक्रवार (29 मई, 2026) को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बीसी खंडूड़ी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद राजपुर रोड स्थित होटल में दिनभर बैठकों का दौर चलेगा. सांसदों और विधायकों के साथ बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ भी विस्तृत चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने और अगले चुनावों की रणनीति पर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं.

इसके बाद शाम को नितिन नबीन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचेंगे, जहां गंगा आरती में भाग लेने के साथ-साथ वे संतों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. भाजपा इस दौरे को संगठनात्मक और सांस्कृतिक दोनों नजरियों से बेहद अहम मान रही है.

शनिवार को बूथ स्तर तक पहुंचेगा संगठन का संदेश

उत्तराखंड दौरे के तीसरे और अंतिम दिन शनिवार (30 मई, 2026) को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे. इसके बाद एक बूथ अध्यक्ष के घर जाकर जलपान करेंगे और बूथ समिति की बैठक में शामिल होंगे. यह कदम पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है. इसके बाद नितिन नबीन शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक कॉन्क्लेव और मुख्य सेवक सदन में युवा संवाद कार्यक्रम करने के बाद शाम को वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

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