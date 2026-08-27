यूपी-उत्तराखंड और पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, किसे खतरा? सर्वे में खुलासा

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं. 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी सभी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं. लेकिन हाल ही में वोट वाइब ने इसको लेकर सर्वे किया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को उत्तराखंड में जीत मिल सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी मेहनत करनी होगी. उसे समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिलेगी. वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है.

'वोट वाइब' ने अपने सर्वे में कई सवाल पूछे. उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके सर्वे में पूछा गया कि आपके मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव में कौनसी पार्टी जीत रही है. इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा लोगों ने सपा गठबंधन को पहले नंबर पर रखा. 41.2 प्रतिशत लोगों के मुताबिक सपा जीत सकती है. जबकि 41.1 प्रतिशत लोगों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को जीत मिल सकती है. लिहाजा इस बार भाजपा को ज्यादा मेहनत करनी होगी. 2.8 प्रतिशत लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों पर सहमति जताई.

उत्तर प्रदेश का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री

यूपी में अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा लोगों ने मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना. 43.4 प्रतिशत लोगों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बन सकते हैं. वहीं 35.5 प्रतिशत लोगों ने अखिलेश यादव के नाम पर सहमति जताई. मायावती को 5.9 प्रतिशत और प्रियंका गांधी को 3.0 प्रतिशत लोगों ने अगले सीएम के रूप में चुना.

उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार

उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा की वापसी हो सकती है. 39.7 प्रतिशत लोगों का कहना है कि 2027 में बीजेपी की वापसी हो रही है. वहीं 36.3 प्रतिशत लोगों के मुताबिक कांग्रेस जीत सकती है. लिहाजा इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पहले बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. उत्तराखंड क्रांति दल को 9.2 प्रतिशत लोगों ने चुना.

उत्तराखंड में कौन है मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद के रूप में सामने आए हैं. सर्वे में उन्हें 28.2 प्रतिशत लोगों ने अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना है. वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत को 23.3 प्रतिशत लोगों ने चुना है. जबकि गणेश गोदियाल को 16.6 प्रतिशत लोगों ने अगला सीएम माना है.

पंजाब में किसके सिर सजेगा ताज

पंजाब में आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है, लेकिन उसे कांग्रेस से टक्कर भी मिलेगी. सर्वे में 36.7 प्रतिशत लोगों ने कहा कि आप फिर से 2027 में सरकार बना सकती है. वहीं 26.8 प्रतिशत लोगों ने माना कि कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है. पंजाब में भाजपा की स्थिति खराब नजर आ रही है. उसे 13.6 प्रतिशत लोगों ने चुना. जबकि शिरोमणि अकाली दल को 9.6 प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया.

पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन

सर्वे में पूछा गया कि पंजाब में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है. इसके जवाब में 40.1 प्रतिशत लोगों ने भगवंत मान को पहली पसंद बताया. लिहाजा अगर आप की वापसी हुई तो मान ही सीएम पद पर रह सकते हैं. वहीं 20.6 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पहली पसंद बताया. सुखबीर बादल को 11.7 प्रतिशत लोगों ने अगला सीएम माना.

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