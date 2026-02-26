हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBangladeshi Woman: रानी बनकर यूपी में रह रही थी बांग्लादेशी महिला! मामला सामने आने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Bangladeshi Woman: रानी बनकर यूपी में रह रही थी बांग्लादेशी महिला! मामला सामने आने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

UP के हापुड़ में महमूदा बेगम नाम की बांग्लादेशी महिला फर्जी दस्तावेज बनाकर रानी की पहचान के साथ रह रही थी. मामला सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियां और पुलिस जांच में जुट गई है.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम अपनी पहचान छुपाकर फर्जी दस्तावेज के सहारे रानी बनकर रह रही थी. जानकारी के मुताबिक महिला बांग्लादेश के नारायणगंज के मुजिबुल में रहने वाली महमूदा बेगम 2021 में भारत पहुंची और उसने यहां हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गांव दौताई में शरण ली.

बताया जा रहा है कि इसी दौरान बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम ने अपनी पहचान को बदलते हुए अपने नाम को रानी कर लिया और हापुड़ के ही मोहल्ला कुरैशी वाला में रहने वाले मोहम्मद मसरूफ पुत्र इंशाल्लाह से 2021 में नई दिल्ली में निकाह कर लिया. इसके बाद से महिला पूरी तरह से यहीं रहने लगी.

केंद्रीय एजेंसियों को बांग्लादेशी महिला की मिली जानकारी

जानकारी के अनुसार 23 फरवरी 2026 को जब केंद्रीय एजेंसियों को इसकी जानकारी हुई तो केंद्रीय एजेंसियों ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी. जांच में सामने आया कि दौताई के ग्राम प्रधान राशिद अली ने महमूदा बेगम के फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाने में मदद की. फिलहाल अब यह मामला सामने आने के बाद मोहम्मद मसरूफ और महमूदा बेगम उर्फ रानी दोनों गांव से बाहर बताए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम उर्फ रानी और उसके पति मोहम्मद मसरूफ की तलाश में जुटे हुए हैं.

किस धारा के तहत हो सकती है कार्रवाई

अगर जांच में अवैध प्रवेश, फर्जी दस्तावेज और पहचान छिपाने के आरोप साबित होते हैं तो विदेशी अधिनियम (Foreigners Act), पासपोर्ट अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.

भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज

द हिंदू अखबार ने एक रिपोर्ट के अनुसार, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद भारत ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2024 के बीच भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र से बिना वैध दस्तावेजों के 337 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, जो भारत छोड़कर वापस जा रहे थे. हालांकि, अगस्त 2024 से 21 मार्च 2025 के बीच यह संख्या बढ़कर 906 हो गई.

Published at : 26 Feb 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Bangladeshi Hapur UP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladeshi Woman: रानी बनकर यूपी में रह रही थी बांग्लादेशी महिला! मामला सामने आने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
रानी बनकर यूपी में रह रही थी बांग्लादेशी महिला! मामला सामने आने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
इंडिया
Himachal Pradesh-Delhi Police Clash: दिल्ली और शिमला पुलिस आपस में क्यों भिड़ी, कब, और कैसे हुआ टकराव, आगे क्या होगा? जानें सब
दिल्ली और शिमला पुलिस आपस में क्यों भिड़ी, कब, और कैसे हुआ टकराव, आगे क्या होगा? जानें सब
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
Urinating During Shower: नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
शिक्षा
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget