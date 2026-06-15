जेवर एयरपोर्ट से उड़ी पहली फ्लाइट में 28 महिलाओं समेत 170 किसानों ने की लखनऊ तक की यात्रा, CM योगी का जताया आभार
Jewar International Airport: CM योगी ने किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार जितना बोलती है, उतना करती है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का अभियान निरंतर बढ़ता रहेगा.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में बने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार (15 जून, 2026) को पहली विशेष उड़ान संचालित की गई. यह पहली उड़ान इसलिए विशेष थी कि क्योंकि इस विमान में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले किसान यात्री के रूप में सवार थे. जेवर से लखनऊ के लिए संचालित इस पहली फ्लाइट से राजधानी पहुंचे इन किसानों का मुख्यमंत्री आवास पर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया. जिसके बाद किसानों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिह्न प्रदान किया और उनके प्रति आभार भी प्रकट किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि जेवर अब वह क्षेत्र बन गया है, जहां ‘कुबेर’ भी आना चाहते हैं. उन्होंने कर्मशियल फ्लाइट शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइन के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया.
यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर बदल देगा- CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, ‘जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया था, तो मैंने नोएडा के जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से कहा था कि 100 दिन के भीतर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए, लेकिन इस अवधि तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई. मैंने वहां पहुंचकर समीक्षा बैठक की, तो पता चला कि कोई प्रगति नहीं हुई है. तब मैंने ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में लगभग 100 किसानों के साथ बैठक की. मैंने उनसे कहा कि एयरपोर्ट बनाना है तो किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया. असमंजस की स्थिति थी, तो मैंने कहा कि हम यहां विकास करना चाहते हैं, फिर भी लोगों ने मना कर दिया. इसके बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक घंटे का समय है, सोचिए कि यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर बदल देगा.’
आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है... pic.twitter.com/viTGgPFhSu— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 15, 2026
वक्त सबका आता है, कुछ बन जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं- CM योगी
CM योगी ने कहा, ‘मैंने बुजुर्गों से अनुरोध किया कि विकास का मॉडल क्या होता है, यह दिखाने का समय है. वक्त सबका आता है, कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं. जो अवसर का लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है. जो मौके को गंवा देता है, वह अवसर से बिखर जाता है.’
उन्होंने कहा, ‘आपने मुझ पर विश्वास किया. यीडा और यूपी के नागरिक उड्डयन विभाग ने कार्रवाई को युद्धस्तर पर बढ़ाया, तो परिणाम यह रहा कि 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण पर कार्य शुरू हुआ. चार फेज में एयरपोर्ट बनेगा, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न हुई.’
आज का दिन एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक- CM योगी
डबल इंजन सरकार जो बोलती है, वह करके दिखाती है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 15, 2026
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा एवं अन्नदाता किसानों के योगदान का प्रतिफल है कि आज भारत के सबसे अधिक संभावनाओं वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर से कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ हुआ।
इस अवसर पर हवाई अड्डे… pic.twitter.com/qMy5Ot0OOa
सीएम योगी ने कहा, ‘भारत में सर्वाधिक संभावनाओं वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज से कमर्शियल फ्लाइट शुरू की है. ऐसे में आज का दिन जेवर, गौतमबुद्ध नगर, पश्चिमी उप्र, प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक है. इसके पीछे प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और योगदान किसानों का है.’
अब ‘कुबेर’ भी आना चाहते हैं जेवर- CM योगी
सीएम योगी ने कहा, ‘जेवर अब पुराना जेवर नहीं रहा, इसने इतिहास रच दिया है. जेवर क्षेत्र नौ साल पहले उत्तर प्रदेश की आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था. शाम होते सड़कों पर आना-जान बंद हो जाता था. बेटी असुरक्षित थीं, नौजवान के सामने भविष्य का संकट और किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी. किसानों का उत्पीड़न भी किसी से छिपा नहीं था. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, रोजगार, गरीबों के लिए कोई पहल नहीं होती थी, लेकिन आज बड़ी से बड़ी कंपनियां जेवर आना चाहती हैं. वहां अब कुबेर भी आना चाहते हैं.’
किसानों को अब 600 रुपये प्रति किलो का लाभ मिलेगा- CM योगी
सीएम योगी ने कहा, ‘जेवर एयरपोर्ट भारत का पहला कार्गो और MRO केंद्र बनने जा रहा है. अन्न, फल, मत्स्य, सब्जी आदि पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश का किसान यहां कार्गो से अपने उत्पादों को दुनिया में पहुंचाएंगे. स्थानीय बाजार में उन्हें दाम भले कम मिले, लेकिन दुनिया के बाजार में कई गुना दाम मिलेगा.’
उन्होंने कहा, ‘आम का दाम यहां अधिकतम 50 रुपये पहुंचेगा, लेकिन दुनिया के बाजार में 800 से 1000 रुपये किलो बिकता है. 200 रुपये प्रति किलो कार्गो खर्च जोड़ लें, तब भी किसान को 600 रुपये का लाभ मिलेगा. जिस किसान को यहां 10 रुपये प्रति किलो का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसे 600 रुपये का लाभ मिलेगा, तो वह समृद्ध बनेगा.’
दुनिया के पांच बड़े विश्वविद्यालय कैंपस आएंगे जेवर- CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर यूनिट, डेटा सेंटर, फिल्म सिटी, ट्वाय पार्क, अपरैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्वस्तरीय सिटी भी जेवर क्षेत्र में स्थापित होगी. विश्व रैंकिंग वाले दुनिया के पांच बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यहां कैंपस स्थापित करने आ रहे हैं.
किसानों से कहा था कि आपकी सोच से ज्यादा पैसा मिलेगा- CM योगी
मैंने ग्रेटर नोएडा में कहा था...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 15, 2026
हम आपको आपका हक देंगे...
हम लोगों ने वही कार्य किया... pic.twitter.com/FeHjaxY6F7
उन्होंने कहा, ‘जब किसानों ने पहली रजिस्ट्री की, तो वे विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ मेरे पास आए थे. मैंने ग्रेटर नोएडा में भी किसानों से कहा था कि आप रजिस्ट्री कराइए, पैसा वह मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा. हम सौदेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपका हक देंगे. सिर्फ आप रहेंगे और हम रहेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा. किसानों के कारण वह क्षेत्र और भावी पीढ़ी का भविष्य, दोनों बदलने जा रहा है.’
एयरक्रॉफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए यहां आएंगे लोग- CM
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आपकी पीढ़ियां हजारों वर्षों से वहां रह रही हैं. आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, विपरीत परिस्थितियों को झेला और अपनी जमीन को बचाकर रखा. आपने जब सही समय पर सही निर्णय किया, तो भारत का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया. वहां कार्गो और MRO की सुविधा भी होगी.’
उन्होंने कहा, ‘अब तक भारत में एयरक्रॉफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयरिंग व ओवरहॉलिंग की सुविधा नहीं थी, इसके लिए सिंगापुर और दुबई जाना पड़ता था. अब इसके लिए भी लोग यहां आएंगे.’
VIDEO | First flight from Noida International Airport that carried villagers from Jewar who gave their land for the greenfield project, deboarding the plane upon arrival at the Lucknow Airport.— Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2026
The villagers, including women, are set to meet Uttar Pradesh Chief Minister Yogi… pic.twitter.com/QtS7gXvOGk
युवाओं को घर पर ही मिलेगी नौकरी- CM योगी
सीएम ने कहा कि नौजवानों को इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित करना है, जिससे घर में ही नौकरी मिल सके. जेवर में जितना निवेश आएगा, उसके लिए प्रशिक्षित मैनपावर की आवश्यकता है. यमुना अथॉरिटी ने टाटा के साथ वहां 225 करोड़ रुपये से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की कार्यवाही को बढ़ाया है. वहां युवाओं को आधुनिक तकनीक पर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स, कौशल विकास की सुविधा मिलेगी. स्थानीय नौजवानों को स्थानीय विकास से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा. वहां आने वाला निवेश नौकरी प्राप्त करने का आधार भी बनेगा.’
ट्रेंड मैनपावर आज की आवश्यकता है... pic.twitter.com/9u1Mexf6FR— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 15, 2026
सीएम ने दिया शिक्षा, चिकित्सा और खेल में उन्नति का संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के विधायक की मांग पर कहा कि हमारा प्रयास है कि इस सत्र में डिग्री कॉलेज को प्रारंभ कर दें, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा मिले. मेडिकल और खेल सुविधा की मांग को भी सीएम ने सकारात्मक रूप में लिया. उन्होंने कहा कि हम वहां ट्रामा सेंटर बना रहे हैं. सीईओ यीडा से भी कहा गया है कि वहां मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन की अच्छी संभावनाओं को बढ़ाएं. इसमें सरकार सहयोग करेगी.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा वहां इनडोर स्टेडियम बने. स्थानीय संभावनाओं का लाभ युवाओं को लाभ मिले, जिससे वे देश के विकास में योगदान दें. जैसे वहां के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने देश के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा है, वैसे ही हमारी भी तैयारी जेवर को जेवर की तरह ही प्रस्तुत करने की है.’
28 महिलाओं समेत कुल 170 किसानों ने की हवाई यात्रा
सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार जितना बोलती है, उतना करती है. इससे आपको कभी निराश-हताश नहीं होना पड़ेगा. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का अभियान निरंतर बढ़ता रहेगा. अपनी जमीन से पहली फ्लाइट में बैठकर मुख्यमंत्री आवास तक की यात्रा में आप भागीदार बने. 28 महिलाओं समेत कुल 170 किसान यहां आए, विश्वास है कि यहां से जेवर लौटकर आप सब इस शानदार यात्रा को स्मृतियों में बनाए रखेंगे.
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