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भारत में पहली बार ताकत दिखाएंगे US के F-35 फाइटर जेट, जानें क्या है खास

26 सितंबर से राजस्थान के जोधपुर में मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज 'तरंगशक्ति' नामक युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है. इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर सभी निगाहें गड़ी रहने वाली है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 22 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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अमेरिका का एडवान्स स्टील्थ फाइटर जेट F-35 पहली बार किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहा है. मौका होगा इस हफ्ते शुरु हो रही मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज 'तरंगशक्ति' जो जोधपुर में शुरु हो रही है. यह युद्ध अभ्यास जोधपुर में 26 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच होगा. इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए 40 देशों की वायुसेनाएं भारत में पहुंचेंगी. जिसमें अमेरिका के 06, F-35 फाइटर जेट भी अपना कमाल दिखने के जोधपुर में मौजूद रहेंगे. 

इस अभ्यास में अमेरिका अपने 06 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और 02 केसी 135 के साथ हिस्सा लेगा, फ्रांस के 07 रफाल, 02 MRTT, 03 A400, जर्मनी के 02 A-400, श्रीलंका का 01 KING AIR350, बांग्लादेश का 01 C 130J, यूएई 06 F-16, 01 ग्लोबल 6000, ऑस्ट्रेलिया—01 C-130 और भारत के सुखोई, रफाल सहित सभी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे.

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अमेरिका चाहता है भारत को F-35 बेचना 

इन सभी फाइटर जेटों में भारत की जिस पर सबसे ज्यादा नजर होगी वो अमेरिका का F-35 ही होगा. अमेरिका इस फाइटर जेट को भारत को बेचना चाहता है. इसे वर्तमान में दुनिया का सबसे एडवान्स फाइटर जेट माना जाता है. लेकिन भारत इसकी जगह रूस का SU-57 लेने की योजना बना रहा है. ऐसे में देखना होगा कि भारत में जब यह फाइटर जेट अपने करतब दिखाएगा, तो क्या भारत सरकार इसे अमेरिका से खरीदने पर विचार करेगी?

पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है F-35

भारत के पास अबतक जितने भी फाइटर जेट हैं, वे सभी चौथी या साढ़े चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं. जबकि F-35 पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है. F-35 को अमेरिका की 'लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन' कंपनी ने बनाया है जो कि एक प्रसिद्ध रक्षा और एयरोस्पेस निर्माता कंपनी है. इस फाइटर जेट की खासियत है कि यह स्टील्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क-बेस्ड वॉरफेयर पर फोकस करने वाला फाइटर जेट है. इसके सेंसर एयरक्राफ़्ट के आस-पास से डेटा इकट्ठा करके उसे पायलट के लिए एक ही टैक्टिकल पिक्चर में मिलाते हैं. साथ ही यह अपने पास मिली जानकारी को दूसरे प्लेटफॉर्म को भी शेयर कर सकता है. जिससे यह एक पूरे सिस्टम की तरह काम करने के लिए भी तैयार रहता है. 

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 22 Sep 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
USA  INDIA F35
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