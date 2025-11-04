भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से उनकी पत्नी उषा वेंस की आस्था के बारे में हाल की टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा है कि यह निराशाजनक है कि अमेरिकी नेता अपनी टिप्पणियों से देश में बढ़ती हिंदू विरोधी भावना के माहौल को और बढ़ावा दे रहे हैं.

जेडी वेंस को अपने अंतरधार्मिक विवाह के बारे में की गई टिप्पणियों के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है, 'उनकी पत्नी उषा भी उसी बात से प्रभावित होंगी, जिस तरह मैं चर्च से प्रभावित हुआ था.'

सामूहिक निर्वासन की चर्चा के समय वेंस का बयान

कृष्णमूर्ति ने रविवार को कहा, 'ऐसे समय में जब हिंदू और भारतीय-अमेरिकी समुदाय बढ़ते पूर्वाग्रह, सामूहिक निर्वासन की चर्चा और बढ़ती हिंदू विरोधी भावना का सामना कर रहे हैं, यहां तक ​​कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ भी. यह बेहद निराशाजनक है कि उपराष्ट्रपति ने अपनी हालिया टिप्पणियों के माध्यम से उस माहौल को और बढ़ा दिया है, जबकि वे नफरत के सामने चुप रहे हैं.'

वेंस की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह मिसिसिपी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में आई थी, जब एक दक्षिण एशियाई युवती ने उनसे उनकी आस्था और उषा के साथ उनके अंतर-धार्मिक विवाह के साथ-साथ आव्रजन पर ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बारे में सवाल किए थे.

पत्नी उषा को लेकर वेंस का बयान

उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए वेंस ने कहा कि अधिकांश रविवार को उषा उनके साथ चर्च जाती हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है और मैं अब अपने 10,000 करीबी दोस्तों के सामने भी कहूंगा, क्या मैं आशा करता हूं कि आखिर में वह भी उसी तरह प्रभावित होंगी, जिस तरह मैं चर्च से प्रभावित हुआ था? हां, मैं ईमानदारी से यही चाहता हूं, क्योंकि मैं ईसाई धर्मसिद्धांत में विश्वास करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आखिर में मेरी पत्नी भी इसे उसी तरह देखेंगी.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर वह ऐसा नहीं करती हैं, तो ईश्वर कहते हैं कि हर किसी के पास स्वतंत्र इच्छाशक्ति होती है और इसलिए इससे मुझे कोई समस्या नहीं होती. यह ऐसी चीज है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और उस व्यक्ति के साथ मिलकर सुलझाते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं.'

'पत्नी के धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं'

हालांकि, उसी हफ्ते बाद में वेंस ने कहा कि उनकी पत्नी की धर्म परिवर्तन करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा, 'वह ईसाई नहीं हैं और न ही धर्म परिवर्तन करने की उनकी कोई योजना है, लेकिन अंतरधार्मिक विवाह या किसी भी अंतरधार्मिक रिश्ते में रहने वाले कई लोगों की तरह, मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह भी मेरी तरह चीजों को देख पाएंगी. फिर भी, मैं उनसे प्यार और समर्थन करता रहूंगा और उनसे आस्था, जीवन और बाकी सब चीजों के बारे में बात करता रहूंगा, क्योंकि वह मेरी पत्नी हैं.'

