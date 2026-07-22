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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर की शर्मनाक हरकत, रेस्टरूम में कैमरा छिपा करता था ये गलत काम, अब मिली सजा

अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर की शर्मनाक हरकत, रेस्टरूम में कैमरा छिपा करता था ये गलत काम, अब मिली सजा

डॉक्टर का नाम अद्वैत देशमुख है. वह प्रोमेडिका टोलेडो हॉस्पिटल के मेडिकल रेजिडेंट से जुड़ा है. उसे 15 साल तक सेक्स ऑफेंडर यानी यौन अपराधी के तौर पर भी रजिस्टर कराना होगा. डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूला.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 22 Jul 2026 09:16 PM (IST)
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अमेरिका के ओहियो में एक भारतीय मूल के डॉक्टर को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है. आरोप है कि डॉक्टर महिलाओं के रेस्टरूम में छिपकर रिकॉर्डिंग करता था. साथ ही आदेश दिया गया है कि उसे सेक्सहोलिक्स एनॉनिमस की मीटिंग में शामिल होना होगा. डॉक्टर का नाम अद्वैत देशमुख है. वह प्रोमेडिका टोलेडो हॉस्पिटल के मेडिकल रेजिडेंट से जुड़ा है. उसे 15 साल तक सेक्स ऑफेंडर यानी यौन अपराधी के तौर पर भी रजिस्टर कराना होगा. आरोपी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने जून में लुकास काउंटी कॉमन प्लीज कोर्ट में अपना गुनाह स्वीकारा है. 

ओहियो के टीवी चैनल WTOL11 न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि देशमुख ने सबूतों के साथ छेड़छाड़  करने और वोयरिज्म के सात मामलों में अपना जुर्म कबूल किया है. वोयरिज्म का मतलब- (दूसरों की जानकारी के बिना नग्न या यौन क्रिया करते हुए देखने की लत), मतलब एक तरह की मानसिक बीमारी इसे कहा जा सकता है. 

डॉक्टर ने सजा सुनाए जाने से पहले मांगी माफी
रिपोर्ट्स की मानें तो लुकास काउंटी के जज माइकल गोल्डिंग ने देशमुख को तीन तक प्रोबेशन पर रहने, मेंटल हेल्थ और सेक्स ऑफेंडर के तौर पर इलाज जारी रखने का आदेश दिया है. जज ने कहा है कि दोषी मेडिकल रेजिडेंट ओहियो से फैंकलिन काउंटी शिफ्ट होने की कोशिश में है. लेकिन आदेश के तहत उसे अधिकारियों के पास रजिस्टर कराने होगा. 

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सजा सुनाए जाने से पहले डॉक्टर ने माफी मांगी है. देशमुख यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो में एंडो यूरोलॉजी और यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं. वह तीन सालों से मेडिकल रेजिडेंट थे. उन्होंने सभी पीड़ितों से माफी मांगी है. 

आरोपी ने कोर्ट से क्या कहा है? 
उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वह स्थिति की गंभीरता और उन व्यवहारों को समझने के लिए थेरेपी ले रहे हैं. इस वजह से ही ये अपराध हुआ है. इसलिए उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन पर रखा जाना चाहिए. 

जून 2025 का मामला है
इधर, आरोपी डॉक्टर के रेस्टरूम में छिपा हुआ कैमरा मिला है. यह मामला तब सामने आया है, जब जून 2025 में अस्पताल के एक कर्मचारी को टोलेडो हॉस्पिटल के रेनेसां टॉवर में यूनिसेक्स रेस्टरूम में एक बॉक्स के अंदर छिपा हुआ डिजिटल डिवाइस मिला था. 

गवाह ने क्या जानकारी दी?
वहीं गवाह ने बताया है कि जब उन्हें वह डिवाइस मिला, तो उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन देशमुख ने उसे छीन लिया. साथ ही दावा किया कि यह डिवाइस उनका है. जांच में 82 फोटो मिली हैं. यह तस्वीरें फरवरी से मई 2025 के बीच ली गई हैं. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 22 Jul 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS US NEWS Advait Deshmukh
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