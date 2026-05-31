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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाताजमहल और IIT दिल्ली देखकर दंग रह गईं अमेरिका की ट्रंप सरकार में उपमंत्री, खुलकर की तारीफ

ताजमहल और IIT दिल्ली देखकर दंग रह गईं अमेरिका की ट्रंप सरकार में उपमंत्री, खुलकर की तारीफ

India-US Relations: भारत दौरे पर आईं अमेरिकी अधिकारी सारा रोजर्स ने IIT दिल्ली और ताजमहल की तारीफ की. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 May 2026 12:58 PM (IST)
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अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सारा बी. रोजर्स ने अपने भारत दौरे को यादगार बताते हुए यहां के छात्रों, तकनीकी संस्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों की खुलकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि भारत की उनकी पहली यात्रा बेहद खास रही और इस दौरान उन्हें भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का शानदार साथ मिला.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए सारा रोजर्स ने कहा कि भारत की अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्हें ताजमहल की खूबसूरती और उसकी अद्भुत बनावट ने काफी प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि ताजमहल की वास्तविक सुंदरता को समझने के लिए उसे खुद जाकर देखना जरूरी है. इसके साथ ही उन्होंने IIT दिल्ली के छात्रों और युवा तकनीकी प्रतिभाओं की ऊर्जा की भी जमकर तारीफ की.

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IIT दिल्ली के छात्रों का उत्साह देखने लायक- रोजर्स

रोजर्स ने लिखा कि भारत की तेजी से आगे बढ़ती युवा पीढ़ी और IIT दिल्ली के छात्रों का उत्साह देखने लायक है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा वह कभी नहीं भूलेंगी और इसके लिए पूरी अमेरिकी दूतावास टीम का धन्यवाद किया.इस पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा कि वह सारा रोजर्स के भारत के लंबे दौरे का फिर से स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं. गोर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रोजर्स भविष्य में भी भारत आती रहेंगी.

IIT दिल्ली का दौरा

सारा रोजर्स और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने 29 मई को IIT दिल्ली का दौरा किया था. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने संस्थान के छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों से मुलाकात की. यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा, अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था. IIT दिल्ली ने भी इस दौरे की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने संस्थान में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. इस अवसर पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने "रिसर्च और इनोवेशन में साझेदारी को आगे बढ़ाना" विषय पर विशेष व्याख्यान दिया. यह कार्यक्रम अमेरिका-भारत TRUST (Transforming Relationships Utilizing Strategic Technology) पहल के तहत आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में IIT दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर प्रो. अरविंद नेमा, डिप्टी डायरेक्टर प्रो. विवेक बुवा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के डीन प्रो. अनिल वर्मा, फैकल्टी सदस्य, शोधकर्ता, छात्र और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

सर्जियो गोर ने बैठक के बारे में क्या कहा?

सर्जियो गोर ने कहा कि नई दिल्ली में हुई बैठकों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कूटनीति, रणनीतिक संचार और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाना था. उन्होंने कहा कि शिक्षा, नवाचार, आर्थिक अवसरों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और दोनों देश मिलकर नए अवसरों पर काम कर रहे हैं.

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Published at : 31 May 2026 12:58 PM (IST)
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