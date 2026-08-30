Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान वॉर के बीच PM मोदी ने कैसे बदली रणनीति? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ईरान वॉर के बीच PM मोदी ने कैसे बदली रणनीति? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

पीएम मोदी के हालिया कूटनीतिक कदमों को अब अमेरिका एक अखबार ने भी माना है. यह खबर स्मृति ईरानी ने अपने एक्स पर शेयर किया है. अखबार ने प्रधानमंत्री के फैसलों की तारीफ की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 30 Aug 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका से रिश्तों को लेकर वहां के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया कूटनीतिक कदमों की तारीफ की है. अखबार ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हालिया फैसले के चलते पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति को आर्थिक नीति में तब्दील कर दिया है. वह अमेरिका से रिश्तों को लेकर फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. इससे जुड़ा पोस्ट बीजेपी की महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक्स पर भी साझा किया है. 

उन्होंने लिखा कि भारत की विदेश नीति अब तेजी से आर्थिक नीति बनती जा रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक कूटनीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आर्थिक मजबूती में बदल रही है. इसके तहत मार्केट में विविधता लाना, सप्लाई चेन को सुरक्षित करना, टेक्नोलॉजी और पूंजी तक पहुंच बढ़ाना. साथ ही किसी एक चीज पर निर्भरता के जोखिम को कम करना शामिल है. 

ईरानी ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में मजबूती ही देश की असली ताकत है. भारत की कूटनीति के आर्थिक पहलू पर एक दिलचस्प नजरिया. इसे जरूर पढ़ें.   

अपनी रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? 

NYT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, फ्रांस, न्यूज़ीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया, इटली; पिछले एक साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं. उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं. या मौजूदा पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं. उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है. 

अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल-पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वह अलग-अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए. रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है. 

अखबार ने लिखा, 'इनमें से कई बैठकें कामकाजी थीं. यह वॉल स्ट्रीट बैंकरों के बीच सौदों पर बातचीत के लिए होने वाली जरूरी बंद दरवाजे की चर्चाओं जैसी थीं. उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सालाना शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान जाएंगे. यह 10 सदस्यों वाला एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है. यहां उनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन के साथ बैठक करने की उम्मीद है. इस लेख को अनुप्रीता दास की तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से लिखा गया है. इस खबर में मिडिल ईस्ट के बाद जो फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं, साथ ही जिस तरह से ईयू की डील की गई है, उन सभी का जिक्र किया गया है.'

ट्रंप के खिलाफ फूंक-फूंक कर कदम उठा रहे पीएम मोदी: NYT

इस रिपोर्ट की हेडिंग में लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक-फूंक कर कदम उठा रहे हैं. एक-एक करके डील कर रहे हैं. इसे उन्होंने एक सोची समझी और सही रणनीति करार दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
National News NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान वॉर के बीच PM मोदी ने कैसे बदली रणनीति? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ईरान वॉर के बीच PM मोदी ने कैसे बदली रणनीति? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
इंडिया
अभिजीत दीपके CJP में विजेता दहिया को देंगे जगह? 'अच्छे हैं, लेकिन..'
अभिजीत दीपके CJP में विजेता दहिया को देंगे जगह? 'अच्छे हैं, लेकिन..'
इंडिया
शुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, जातिवादी टिप्पणी का आरोप
शुद्धिकरण विवाद: राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, जातिवादी टिप्पणी का आरोप
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी बाबर आजम फ्लॉप, बना सके सिर्फ 6 रन
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी बाबर आजम फ्लॉप, बना सके सिर्फ 6 रन
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget