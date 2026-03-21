क्या अमेरिका ने भारत से मांगी सैन्य मदद? विदेश मंत्रालय ने फैक्ट चेक कर बताया पूरा सच

अमेरिका-इजरायल के ईरान के साथ युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर तेजी से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं. एक दावा तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए भारत से अपनी जमीन और सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति मांगी. विदेश मंत्रालय की आधिकारिक फैक्ट-चेक विंग ने इस फर्जी दावे का पर्दाफाश किया है.

क्या है फर्जी दावा

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) की फैक्ट-चेक विंग ने एक्स पर सुजान दत्ता नाम के यूजर के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. 20 मार्च को की गई पोस्ट में लिखा था, 'ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका ने पश्चिमी भारत से ईरान पर बमबारी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सैन्य संपत्ति को सपोर्ट करने के लिए भारत से अनुमति मांगी है. नौकरशाही के शब्दों में इसका मतलब LEMOA का इस्तेमाल करना है.'

विदेश मंत्रालय ने बताया फेक न्यूज

यह दावा सामने आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और कई लोग ऐसे समय में भारत की कूटनीति पर सवाल उठाने लगे. इस भ्रामक दावे के वायरल होने के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक एक्स हैंडल ने मामले का संज्ञान लिया. मंत्रालय ने वायरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट पर बड़ा सा लाल रंग का FAKE स्टैंप लगाते हुए लोगों को सावधान किया.

Fake News Alert!



Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/oKRc2kefAo — MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 21, 2026

MEA ने अपने आधिकारिक पोस्ट में स्पष्ट किया कि फेक न्यूज अलर्ट! कृपया सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे और निराधार दावों और पोस्ट के प्रति सतर्क रहें. इस स्पष्टीकरण ने साफ कर दिया है कि अमेरिका द्वारा ऐसा कोई निवेदन नहीं किया गया है और न ही भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश पर हमले के लिए होने देगा.

क्या है LEMOA का मतलब

बता दें कि इस फर्जी खबर में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA ) का जिक्र कर इसे प्रामाणिक बनाने की कोशिश की गई. दरअसल, LEMOA भारत और अमेरिका के बीच 2016 में हुआ एक रसद-विनिमय समझौता है. इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के खास सैन्य ठिकानों पर फ्यूल भरने, पोर्ट कॉल और मरम्मत जैसी रसद यानी लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करना है. ये भी बता दें कि इस समझौते का मतलब किसी भी देश को युद्ध के लिए सैन्य अड्डा स्थापित करने या वहां से हमले करने की अनुमति देना कतई नहीं है.

ये भी पढ़ें

Iran-US War: वियतनाम युद्ध की याद दिलाकर ईरान ने अमेरिका को घेरा, कहा- 'जीत के झूठे दावे बंद...'