ईरान युद्ध का असर! छोले भटूरे से लेकर लिट्टी चोखा तक दिल्ली में महंगा हुआ स्ट्रीट फूड

मिडिल ईस्ट में जारी संकट के चलते राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लोग गैस सिलेंडर के लिए जूझ रहे हैं, लाइनो में लगे हैं और सिलिंडर ब्लैक में 3-4 गुना क़ीमत पर बेचे जा रहे हैं. महंगे गैस सिलेंडर की वजह से दिल्ली की शान छोले भटूरे से लेकर पराठा, छोले कुलचे, डोसा और एक कप चाय तक महंगी हो गई है.

दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 की मार्केट में रेड़ी और ठेलों पर छोले भटूरे, छोले कुलचे, पराठे, लिट्टी चोखा, चाय सब मिलती है लेकिन गैस सिलेंडर की महंगाई ने हर खाने पीने की चीज के दाम 10 रुपये से 25 रुपये तक बढ़ा दिए हैं. जो छोला भटूरा पहले 40 रुपये का मिलता था वो अब 50 का हो गया है, सब्ज़ी पूरी की प्लेट ईरान युद्ध से पहले 40 की थी वो भी अब 50 की हो गई है.

3 हज़ार का मिल रहा सिलेंडर

ऑफिस ब्रेक के समय एक कप चाय कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा ईंधन है, लेकिन अब ये चाय का कप भी 10 रुपये से 20 रुपये का हो गया है. कारण पहले गैस सिलिंडर 1050 रुपये की मिलता था लेकिन अब 3 हज़ार का मिल रहा है. लिट्टी चोखा वैसे तो बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है लेकिन दिल्ली में इसकी भी फ़रमाइश है. कोयले पर पकने वाले लिट्टी और गैस पर तैयार होने वाला चोखा भी अब 10 रुपये महंगा हो गया है पहले यही लिट्टी चोखा 40 का था और अब 50 का हो गया है.

छोले कुलचे और पराठे बेचने वाली पिंकी देवी ने बताया कि गैस एजेंसी और गैस भरने वाली दुकानें आपदा को अवसर में तब्दील करके 100 रुपये किलो गैस को 300 रुपये से 500 तक बेंच रहे हैं, जिसकी वजह से छोले कुलचे 35 से 40 का हो गया, आलू वाला कुलचा 40 से 50 का, प्याज पराठा 50 का था अब 60 का हो गया है.

नौकरीपेशा लोग सबसे ज्यादा परेशान

आम लोगों के मुताबिक खाने पीने के दाम बढ़ने की जितनी मार विक्रेता झेल रहे हैं उतनी ही वो लोग भी, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है लेकिन घर बैठे महंगाई जरूर छोले भटूरे से लेकर चाय तक बढ़ चुकी है.

दिल्ली की सड़कों पर सजे ये ठेले सिर्फ खाने-पीने का ज़रिया नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी का सहारा है. गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने इस पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है.

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