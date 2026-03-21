हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान युद्ध को लेकर ओवैसी ने PM मोदी को घेरा, दिल्ली के उत्तम नगर विवाद पर जानें क्या कहा

ईरान युद्ध को लेकर ओवैसी ने PM मोदी को घेरा, दिल्ली के उत्तम नगर विवाद पर जानें क्या कहा

रमज़ान के आखिरी जुमे पर हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ईरान युद्ध और उत्तर नगर मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Mar 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

रमज़ान के आखिरी जुमे पर हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जलसा यौम-उल-क़ुरआन को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर तीखे सवाल उठाए.

अमेरिका-इज़रायल-ईरान संघर्ष का ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री की इज़रायल यात्रा के समय पर सवाल उठाया और कहा अगर भारत ने सच में तटस्थ रुख अपनाया होता तो दुनिया में उसकी आवाज़ का वज़न कहीं ज़्यादा होता.

खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों को लेकर क्या कहा
गल्फ देशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा, "करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 50 प्रतिशत योगदान देते हैं. उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के बीच इन नागरिकों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं.

आर्थिक मुद्दों पर ओवैसी ने बताया कि भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार महज 9.5 दिनों के लिए पर्याप्त है. फलों और बासमती चावल के निर्यात में आ रही बाधाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई और किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाले आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की कड़ी आलोचना की.

उत्तम नगर मामले पर क्या कहा
गंगा में एक नाव पर रोज़ा इफ्तार करने के आरोप में 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे की निंदा करते हुए ओवैसी ने इसे अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण करार दिया और कहा इस तरह की चुनिंदा कार्रवाई कानून की समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. उत्तम नगर (दिल्ली) मामले पर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मुसलमानों को दिल्ली उच्च न्यायालय जाकर अपनी ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अनुमति मांगनी पड़ी. भारत में यह नौबत आ गई है.

संपत्ति बेचने के मामले पर क्या कहा
शासन और बेरोज़गारी पर उन्होंने कहा कि करीब 67 प्रतिशत स्नातक बेरोज़गार हैं. मवेशी परिवहन पर लगाई पाबंदियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया और आवास भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुसलमानों को संपत्ति बेचने की छूट है लेकिन हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को संपत्ति बेचने पर अघोषित पाबंदी है. समान नागरिक संहिता को उन्होंने हिंदू कानून करार देते हुए कहा कि इसे मुसलमानों पर थोपा नहीं जा सकता.

ये भी पढ़ें

भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े, रेगुलर फ्यूल में बदलाव नहीं, जानें दिल्ली, मुंबई से UP-बिहार तक कितनी कीमतें

Published at : 21 Mar 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Uttam Nagar PM Modi IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान युद्ध को लेकर ओवैसी ने PM मोदी को घेरा, दिल्ली के उत्तम नगर विवाद पर जानें क्या कहा
ईरान युद्ध को लेकर ओवैसी ने PM मोदी को घेरा, दिल्ली के उत्तम नगर विवाद पर जानें क्या कहा
इंडिया
ईरान से तेल खरीद सकता है भारत, जंग के बीच बड़ी राहत, अमेरिका ने कैसे लिया यूटर्न?
ईरान से तेल खरीद सकता है भारत, जंग के बीच बड़ी राहत, अमेरिका ने कैसे लिया यूटर्न?
इंडिया
Asaduddin Owaisi: 'ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा...' ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज, जानें क्या-क्या कहा
'ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा...' ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज, जानें क्या-क्या कहा
इंडिया
क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फिर गुजरेंगे दो भारतीय जहाज? LPG लेकर आनी की तैयारी, सामने आई बड़ी जानकारी
क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फिर गुजरेंगे दो भारतीय जहाज? LPG लेकर आनी की तैयारी, सामने आई बड़ी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
राजस्थान
Rajasthan News: जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश
जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
बॉलीवुड
Friday Box Office Collection: फ्राइडे को 'धुरंधर 2' के आगे छूटे 'उस्ताद भगत सिंह' के पसीने, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
फ्राइडे को 'धुरंधर 2' के आगे छूटे 'उस्ताद भगत सिंह' के पसीने, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
हेल्थ
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget