ईरान युद्ध को लेकर ओवैसी ने PM मोदी को घेरा, दिल्ली के उत्तम नगर विवाद पर जानें क्या कहा

रमज़ान के आखिरी जुमे पर हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जलसा यौम-उल-क़ुरआन को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर तीखे सवाल उठाए.

अमेरिका-इज़रायल-ईरान संघर्ष का ज़िक्र करते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री की इज़रायल यात्रा के समय पर सवाल उठाया और कहा अगर भारत ने सच में तटस्थ रुख अपनाया होता तो दुनिया में उसकी आवाज़ का वज़न कहीं ज़्यादा होता.

खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों को लेकर क्या कहा

गल्फ देशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा, "करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 50 प्रतिशत योगदान देते हैं. उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के बीच इन नागरिकों के कल्याण पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है या नहीं.

आर्थिक मुद्दों पर ओवैसी ने बताया कि भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार महज 9.5 दिनों के लिए पर्याप्त है. फलों और बासमती चावल के निर्यात में आ रही बाधाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई और किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाले आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की कड़ी आलोचना की.

उत्तम नगर मामले पर क्या कहा

गंगा में एक नाव पर रोज़ा इफ्तार करने के आरोप में 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे की निंदा करते हुए ओवैसी ने इसे अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण करार दिया और कहा इस तरह की चुनिंदा कार्रवाई कानून की समानता के सिद्धांत के खिलाफ है. उत्तम नगर (दिल्ली) मामले पर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मुसलमानों को दिल्ली उच्च न्यायालय जाकर अपनी ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अनुमति मांगनी पड़ी. भारत में यह नौबत आ गई है.

संपत्ति बेचने के मामले पर क्या कहा

शासन और बेरोज़गारी पर उन्होंने कहा कि करीब 67 प्रतिशत स्नातक बेरोज़गार हैं. मवेशी परिवहन पर लगाई पाबंदियों पर भी उन्होंने सवाल उठाया और आवास भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुसलमानों को संपत्ति बेचने की छूट है लेकिन हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को संपत्ति बेचने पर अघोषित पाबंदी है. समान नागरिक संहिता को उन्होंने हिंदू कानून करार देते हुए कहा कि इसे मुसलमानों पर थोपा नहीं जा सकता.

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