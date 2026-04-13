हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अभी पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए, जल्द ही...', ईरान ने चला चीन जैसा दांव, अब क्या करेंगे ट्रंप?

'अभी पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए, जल्द ही...', ईरान ने चला चीन जैसा दांव, अब क्या करेंगे ट्रंप?

US Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच करीब छह हफ्तों तक चला तनावपूर्ण संघर्ष फिलहाल थम गया है, लेकिन स्थायी शांति अभी दूर है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Apr 2026 09:20 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran Tension: करीब छह हफ्तों तक चले अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण युद्ध के बाद फिलहाल हालात शांत जरूर हुए हैं, लेकिन स्थायी शांति अब भी दूर नजर आ रही है. मसूद पेजेशकियन के नेतृत्व वाले ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव कम होने के बजाय नए रूप में सामने आ रहा है. इस्लामाबाद में हुई बातचीत नाकाम रहने के बाद दोनों देशों के बीच खींचतान और तेज हो गई है.

ट्रंप की नई चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया है कि अमेरिका इस अहम तेल मार्ग पर नौसैनिक नाकेबंदी भी कर सकता है. गौरतलब है कि दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. ट्रंप की यह रणनीति नई नहीं है. इससे पहले उन्होंने चीन के खिलाफ भी इसी तरह का दबाव बनाया था, जिसमें निर्यात रोकने और 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी. अब ईरान के खिलाफ भी वही दबाव वाली नीति अपनाई जा रही है.

चीन की राह पर ईरान

ईरान की प्रतिक्रिया भी चीन की रणनीति से मिलती-जुलती नजर आ रही है. जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया था, तब चीन ने रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर रोक लगाकर जवाब दिया था. ये मिनरल रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी होते हैं. दुनिया के करीब 90 प्रतिशत रेयर अर्थ का उत्पादन चीन करता है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ एक खदान है और वह काफी हद तक चीन पर निर्भर है. अब ईरान भी इसी तरह होर्मुज जलडमरूमध्य को अपने सबसे बड़े दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. वह वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा तनाव

युद्ध से पहले तक यह जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय मार्ग माना जाता था, जहां ईरान सिर्फ निगरानी करता था और कभी-कभी जहाजों को रोकता या परेशान करता था. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. ईरान अब जहाजों की आवाजाही पर सीधा नियंत्रण कर रहा है और तय कर रहा है कि कौन सा जहाज कब और किन शर्तों पर गुजर सकता है. इतना ही नहीं, ईरान अब सुरक्षित मार्ग देने के बदले शुल्क लेने की भी कोशिश कर रहा है. खाड़ी देशों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, खासकर ईरान द्वारा ऊर्जा ठिकानों और व्यापारिक केंद्रों पर हमलों के बाद भरोसा और कमजोर हुआ है.

बाजार में हलचल, तेल कीमतों में उछाल

इस टकराव का असर अब वैश्विक बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है. ट्रंप की नाकेबंदी वाली चेतावनी के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें 8 प्रतिशत बढ़कर 103 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव बढ़ा तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि ईंधन महंगा होने से रोजमर्रा के खर्च भी बढ़ेंगे, जो पहले ही महंगाई से प्रभावित हैं. ईरान हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल निर्यात करता है. अगर इसमें रुकावट आती है, तो वैश्विक सप्लाई और कम हो जाएगी और कीमतें और बढ़ सकती हैं.

ईरान का साफ संदेश- पीछे नहीं हटेंगे

ईरान के नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे आर्थिक दबाव झेलने के लिए तैयार हैं. मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा, “अभी पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए… जल्द ही 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन को मिस करेंगे.” एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह टकराव लंबा चला, तो तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं. इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, महंगाई और ब्याज दरों में भी इजाफा हो सकता है.

लंबा खिंच सकता है टकराव

सैन्य नुकसान के बावजूद ईरान के पास होर्मुज जलडमरूमध्य के रूप में बड़ा आर्थिक हथियार है. फिलहाल ईरान पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहा है. ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव लंबा खिंच सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा दावा, बोले- 'बीजेपी इसे अकेले...'
यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण में केंद्र सरकार करेगी खेल! अखिलेश यादव के बयान से मची हलचल

Published at : 13 Apr 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
US Iran Tension Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अभी पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए, जल्द ही...', ईरान ने चला चीन जैसा दांव, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'अभी पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए, जल्द ही...', ईरान ने चला चीन जैसा दांव, अब क्या करेंगे ट्रंप?
इंडिया
‘दक्षिण भारत के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं’, रेवंत रेड्डी की चेतावनी; डिलिमिटेशन पर केंद्र को घेरा
‘दक्षिण भारत के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं’, रेवंत रेड्डी की चेतावनी; डिलिमिटेशन पर केंद्र को घेरा
इंडिया
महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या है विपक्ष का प्लान? मल्लिकार्जुन खरगे ने 15 अप्रैल को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक
महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या है विपक्ष का प्लान? मल्लिकार्जुन खरगे ने 15 अप्रैल को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक
इंडिया
ट्रंप के होर्मुज की नाकेबंदी धमकी के बीच भारत के फंसे कितने जहाज ? सरकार ने बताया आंकड़ा
ट्रंप के होर्मुज की नाकेबंदी धमकी के बीच भारत के फंसे कितने जहाज ? सरकार ने बताया आंकड़ा
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: होर्मुज में US ने शुरु की जहाजों की नाकेबंदी, चीन जा रहे रूस के विदेश मंत्री, वॉर का बढ़ा खतरा
होर्मुज में US ने शुरु की जहाजों की नाकेबंदी, चीन जा रहे रूस के विदेश मंत्री, वॉर का बढ़ा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कैबिनेट विस्तार से पहले अनुप्रिया पटेल ने बढ़ा दी BJP की टेंशन! कर दी ये बड़ी मांग
यूपी में कैबिनेट विस्तार से पहले अनुप्रिया पटेल ने बढ़ा दी BJP की टेंशन! कर दी ये बड़ी मांग
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा श्रमिक प्रदर्शन मामले में एक्शन, अब तक 60 गिरफ्तार, FIR दर्ज
Live: नोएडा श्रमिक प्रदर्शन मामले में एक्शन, अब तक 60 गिरफ्तार, FIR दर्ज
इंडिया
Bengal SIR: बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
शिक्षा
मेकअप आर्टिस्ट बनकर शुरू करें अपना पार्लर, हर महीने होगी तगड़ी कमाई
मेकअप आर्टिस्ट बनकर शुरू करें अपना पार्लर, हर महीने होगी तगड़ी कमाई
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget