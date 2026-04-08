हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान को व्हाइट हाउस ने बताया ‘जीत’, जानें क्या कहा?

ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान को व्हाइट हाउस ने बताया ‘जीत’, जानें क्या कहा?

व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को बड़ी सफलता बताते हुए इसे अमेरिका की ‘जीत’ करार दिया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 08 Apr 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को बड़ी सफलता करार दिया है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस अभियान से न केवल सैन्य लक्ष्य हासिल हुए, बल्कि कूटनीतिक बातचीत के लिए भी रास्ता तैयार हुआ. यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमलों पर विराम लगाने के आदेश के बाद सामने आया है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना ने संभव बनाया है.

‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ ने तय समय से पहले हासिल किए लक्ष्य

लेविट ने बताया कि “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” नाम के इस अभियान ने तय समय से पहले ही अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया और उनसे आगे भी बढ़ गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में इस अभियान की अवधि 4 से 6 सप्ताह बताई थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने 38 दिनों में ही अपने मुख्य सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया.

सैन्य सफलता को कूटनीति से जोड़ा

यह बयान प्रशासन की ओर से अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है, जिसमें सैन्य कार्रवाई को रोकने को पीछे हटने के बजाय युद्धक्षेत्र में मिली सफलता के रूप में पेश किया गया है. लेविट ने कहा कि इस अभियान से वाशिंगटन की बातचीत की स्थिति मजबूत हुई है.

ईरान पर दबाव बना, बातचीत का रास्ता खुला

उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना की सफलता ने अधिकतम दबाव बनाया, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को कड़े रुख के साथ बातचीत करने का मौका मिला. इससे कूटनीतिक समाधान और दीर्घकालिक शांति की दिशा में रास्ता खुला है. लेविट ने इस अभियान को होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति से भी जोड़ा, जो वैश्विक स्तर पर एक अहम समुद्री मार्ग है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जलमार्ग को फिर से खुलवाने में भूमिका निभाई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सकी.

Published at : 08 Apr 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
White House Statement Breaking News Abp News US Iran Conflict
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान को व्हाइट हाउस ने बताया ‘जीत’, जानें क्या कहा?
ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान को व्हाइट हाउस ने बताया ‘जीत’, जानें क्या कहा?
इंडिया
इधर हुआ ईरान-अमेरिका जंग में सीजफायर, उधर US के दूत ने दी भारत को खुशखबरी, बोले- 'ट्रंप के साथ...'
इधर हुआ ईरान-अमेरिका जंग में सीजफायर, उधर US के दूत ने दी भारत को खुशखबरी, बोले- 'ट्रंप के साथ...'
इंडिया
Mohsina Kidwai Death: कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन, अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन, अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस
इंडिया
Iran-US Ceasefire: अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Iran-US Ceasefire: अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
यूपी चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा धमाका! इस सीट से लड़ने का किया ऐलान
विश्व
पांच हफ्ते बाद 40वें दिन सीजफायर, लाखों बेघर, हजारों मारे गए, पढ़ें ईरान-अमेरिका और इजरायल जंग की पूरी Timeline
पांच हफ्ते बाद 40वें दिन सीजफायर, लाखों बेघर, हजारों मारे गए, पढ़ें ईरान-अमेरिका जंग की पूरी Timeline
क्रिकेट
RR vs MI: हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
हार्दिक पांड्या ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा, वैभव सूर्यवंशी के स्टाइल पर MI कप्तान ने ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को बताया अपना लकी चार्म, बोलीं- 'उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में...'
मृणाल ठाकुर ने रणवीर सिंह को क्यों बताया अपना लकी चार्म? वजह जान हैरान रह जाएंगे
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
kitchen gardening: किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?
किचन गार्डन में कैसे करें काली मिर्च की खेती, पहली फसल में कितनी होगी कमाई?
यूटिलिटी
आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी? चांदी गिरवी रखकर लेना चाहते हैं लोन तो पहले जान लें ये जरूरी बातें
आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी? चांदी गिरवी रखकर लेना चाहते हैं लोन तो पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget