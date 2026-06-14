हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहोर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के एस जयशंकर तो मार्को रुबियो ने दिखाई अकड़, कहा- 'अगर US नाकेबंदी तोड़ी तो...'

होर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के एस जयशंकर तो मार्को रुबियो ने दिखाई अकड़, कहा- 'अगर US नाकेबंदी तोड़ी तो...'

US India Relations: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों पर हुए हमलों और तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

US India Relations: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया घटनाओं को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वॉशिंगटन  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लागू अमेरिकी नाकेबंदी के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत ने हाल ही में ओमान तट के पास तेल टैंकरों पर हुए अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिनमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी.

भारत ने दो बार तलब किया अमेरिकी राजनयिक

इस घटनाक्रम के बीच भारत ने इस सप्ताह अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी'अफेयर्स) जेसन मीक्स को दो बार तलब किया. पहली बार उन्हें उस घटना के बाद बुलाया गया, जब ओमान तट के पास पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई. इसके बाद दूसरी बार तब तलब किया गया, जब उसी क्षेत्र में 20 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले एक अन्य व्यापारी जहाज पर भी हमला हुआ.

यह भी पढ़ेंः ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया

जयशंकर और रुबियो के बीच हुई बातचीत

लगातार दो बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने और विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत के बाद, अमेरिका के न्याय विभाग ने भी दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा का आधिकारिक विवरण जारी किया. अमेरिकी बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया घटनाओं पर चर्चा की.

अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी

अमेरिकी बयान के अनुसार, मार्को रुबियो ने कहा कि  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी व्यावसायिक जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का तत्काल पालन करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जयशंकर ने दोहराया भारत का कड़ा विरोध

इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया. जयशंकर ने लिखा, "आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत हुई. मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई. व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है."


Published at : 14 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
S Jaishankar Marco Rubio Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Upendra Kushwaha: RLM राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी, परिसीमन से विशेष पैकेज तक कई प्रस्ताव पारित
RLM राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी, परिसीमन से विशेष पैकेज तक कई प्रस्ताव पारित
इंडिया
17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा
17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा
इंडिया
IMA Passing Out Parade 2026: IMA में रचा गया इतिहास, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं 9 महिला कैडेट्स, 515 जेंटलमैन कैडेट भी बने सेना अधिकारी
IMA में रचा गया इतिहास, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं 9 महिला कैडेट्स, 515 जेंटलमैन कैडेट भी बने सेना अधिकारी
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget