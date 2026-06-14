US India Relations: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया घटनाओं को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वॉशिंगटन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लागू अमेरिकी नाकेबंदी के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत ने हाल ही में ओमान तट के पास तेल टैंकरों पर हुए अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिनमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी.

भारत ने दो बार तलब किया अमेरिकी राजनयिक

इस घटनाक्रम के बीच भारत ने इस सप्ताह अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत (चार्ज डी'अफेयर्स) जेसन मीक्स को दो बार तलब किया. पहली बार उन्हें उस घटना के बाद बुलाया गया, जब ओमान तट के पास पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर अमेरिकी हमला हुआ, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई. इसके बाद दूसरी बार तब तलब किया गया, जब उसी क्षेत्र में 20 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले एक अन्य व्यापारी जहाज पर भी हमला हुआ.

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जयशंकर और रुबियो के बीच हुई बातचीत

लगातार दो बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने और विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत के बाद, अमेरिका के न्याय विभाग ने भी दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा का आधिकारिक विवरण जारी किया. अमेरिकी बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालिया घटनाओं पर चर्चा की.

अमेरिका ने दी सख्त चेतावनी

अमेरिकी बयान के अनुसार, मार्को रुबियो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी व्यावसायिक जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का तत्काल पालन करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जयशंकर ने दोहराया भारत का कड़ा विरोध

इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया. जयशंकर ने लिखा, "आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत हुई. मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई. व्यावसायिक जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है."





